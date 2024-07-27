«Вечные химикаты» обнаружились в самых неожиданных местах: стало тревожной тенденцией

Новое исследование показало, что токсичные «вечные химикаты» содержатся в пестицидах, используемых в продуктах питания, в домашних условиях и для обработки домашних животных.
Перфторалкильные и полифторалкиловые вещества (ПФАС, PFAS), называемые «вечными химикатами» из-за того, как долго они сохраняются в организме человека и окружающей среде, вызывают все большую озабоченность в области здравоохранения, сообщает CNN.
Присутствующие в крови примерно 98% американцев химические вещества, разрушающие гормоны, вызывают такую тревогу, что в июле 2022 года Национальные академии наук, инженерии и медицины установили «нанограммовый» уровень опасности и призвали к тестированию лиц из группы высокого риска, включая младенцев и пожилых людей.
В апреле Агентство по охране окружающей среды США объявило об исторических правилах, направленных на строгий контроль содержания пяти наиболее изученных ПФАС в питьевой воде страны, которые являются одним из путей воздействия на человека.
Однако в новом исследовании более подробно рассматривается еще один, малоизученный способ возможного воздействия — наличие ПФАС в пестицидах, используемых как в сельском хозяйстве, так и в жилых помещениях для борьбы с вредителями, включая средства от домашних блох.
«Это действительно первое исследование в США, в котором всесторонне изучается, как пестициды могут способствовать глобальному загрязнению PFAS», — сказал Алексис Темкин, соавтор исследования, опубликованного в среду в журнале Environmental Health Perspectives. Она является старшим токсикологом Экологической рабочей группы, или EWG, организации по защите окружающей среды и здоровья, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия.
Основные продукты питания, такие как яблоки, кукуруза, капуста кейл, шпинат, клубника и пшеница, часто обрабатываются пестицидами, содержащими PFAS, сказал соавтор Дэвид Эндрюс, старший научный сотрудник и заместитель директора по исследованиям в Рабочей группе по охране окружающей среды.
«Эти пестициды применяются на десятках миллионов сельскохозяйственных полей по всей территории Соединенных Штатов в довольно больших количествах, и они способствуют загрязнению PFAS», — сказал Эндрюс. «Использование этих пестицидов также может частично объяснить некоторые неопознанные загрязнения PFAS, которые, по наблюдениям ученых, происходят в наших водных путях».
Согласно исследованиям, проведенным учеными EWG, Центра биологического разнообразия в Тусоне, штат Аризона, и государственными служащими по охране окружающей среды в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, пестициды PFAS также используются для лечения домашних животных от блох и в аэрозолях для уничтожения насекомых в домах.
«Одним из пестицидов, перечисленных в статье, был фипронил. Он содержится в специальных средствах от блох и клещей, которые можно применять для домашних животных! Я не знал, что это PFAS», — написал в электронном письме эколог-токсиколог доктор Джейми Девитт, директор Тихоокеанского Северо-Западного центра трансляционных исследований состояния окружающей среды при Университете штата Орегон.
«Исследование предоставляет эмпирические данные о содержании ПФАС в пестицидах», — сказал Девитт, который не принимал участия в исследовании.
По словам Стефани Эйк, специалиста по экологической и репродуктивной эпидемиологии и доцента Университета Эмори в Атланте, несмотря на наличие PFAS, эти химические вещества не часто учитываются в федеральных мерах по регулированию пестицидов или при токсикологической оценке пестицидов. Она также не участвовала в новом исследовании.
«Нормативные акты, касающиеся пестицидов, в настоящее время устарели и неэффективны, поэтому обнаружение присутствия PFAS в составах пестицидов представляет собой новую возможность для Агентства по охране окружающей среды США повысить научную обоснованность оценки риска применения пестицидов, чтобы лучше учитывать реальные сценарии воздействия», — сказал Эйк в комментарии, опубликованном вместе с исследованием.
Как и в случае с другими научными работами, Агентство по охране окружающей среды рассмотрит новый отчет и по-прежнему «привержено устранению рисков, связанных с PFAS из всех источников, включая пестициды», — сообщил CNN по электронной почте представитель EPA.
Кроме того, за последние годы Агентство по охране окружающей среды предприняло «значительные шаги» для понимания и устранения PFAS в пестицидах, включая изъятие 12 компонентов PFAS из производства пестицидов, добавил представитель.
Американский совет по химии, отраслевая ассоциация, сообщил CNN, что пестициды являются одними из наиболее строго регулируемых продуктов в Соединенных Штатах.
«Нам потребуется время для тщательного анализа, но, похоже, эти исследователи относят к PFAS много пестицидов, которые таковыми не являются», — сказал Том Фланагин, старший директор по коммуникациям с продуктами ACC.
В то время как работники ферм и другие лица, работающие с пестицидами или вблизи них, подвергаются наибольшему риску, воздействие пестицидов широко распространено. По оценкам, более 90% населения США обнаруживают определенное количество пестицидов в моче или крови.
Авторы исследования направили запросы о свободе информации в различные государственные учреждения штатов и федеральные органы власти США, включая Агентство по охране окружающей среды.
По словам Эндрюса, анализ показал, что 66, или 14%, всех активных ингредиентов пестицидов — это PFAS, которые намеренно добавляются для улучшения способности продукта уничтожать вредителей.
«Они добавляют в пестициды компоненты PFAS, потому что это также повышает стабильность пестицида на полях», — сказал он. «Вероятность того, что пестицид распадется так же быстро, снижается, и поэтому он может оставаться эффективным в течение более длительного периода времени без повторного применения».
Пестициды также содержат инертные ингредиенты, которые не убивают вредителей, но добавляются в качестве «носителя активного ингредиента, такого как капсула с лекарственным средством», — говорит Райнер Ломанн, профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда, который изучает источники PFAS. Он не принимал участия в исследовании.
По словам Эндрюса, инертные ингредиенты необязательно указывать на этикетке продукта. Анализ показал, что восемь одобренных EPA инертных ингредиентов были PFAS, включая антипригарный химический тефлон. В феврале EPA предложило исключить тефлон из продуктов, содержащих пестициды.
Анализ также показал, что почти треть новых ингредиентов, одобренных федеральными агентствами для использования в пестицидах за последнее десятилетие, содержали ПФАС, вероятно, из-за долговечности и других преимуществ, сказала Темкин.
«Количество пестицидов, для которых необходимы ПФАС, растет», — рассказала она. «Похоже, это стало тенденцией».
По словам Эндрюса, еще одним необычным источником PFAS являются сами контейнеры с пестицидами в результате химической реакции.
«Газообразный фтор помещается в пластиковый контейнер, и фтор вступает в реакцию с поверхностью, что делает его более устойчивым», — сказал он. «Агентство по охране окружающей среды обнаружило, что в результате реакции образуются побочные продукты — длинноцепочечные ПФК, такие как ПФОК и ПФОС, которые были запрещены».
По оценкам, от 20% до 30% пластиковых контейнеров, содержащих пестициды и удобрения, содержат фтор, что может привести к вымыванию PFAS из содержимого.
По словам представителя EPA, после того, как в 2020 году впервые стало известно о возможном загрязнении PFAS во фторированных пластиковых контейнерах для пестицидов, Агентство по охране окружающей среды разработало новые способы обнаружения PFAS в низких концентрациях в контейнерах и продуктах, содержащих пестициды.
«Химическая реакция протекает не только в контейнерах с пестицидами», — отмечает Эндрюс. «Это относится к некоторым контейнерам для парфюмерии и других потребительских товаров. Это серьезная проблема, которая выходит за рамки пестицидов и может быть важным фактором, влияющим на то, как соответствующие длинноцепочечные ПФК сохраняются в окружающей среде».
Перфтороктановая сульфоновая кислота, или ПФОС, и перфтороктановая кислота, или PFOA, являются одними из наиболее изученных из почти 15 000 видов ПФАС, используемых в промышленности, подчеркивает CNN. По данным EPA, оба химических вещества связаны с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем, таких как рак, ожирение, заболевания щитовидной железы, высокий уровень холестерина, снижение фертильности, повреждение печени и гормональный сбой.
«Это скрытые источники PFAS, которые являются недооцененным источником загрязнения наших водных путей, окружающей среды и, возможно, наших тел», — говорит Эндрюс.
Насколько значительны эти воздействия? По мнению экспертов, необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, в статье приводятся «убедительные доказательства того, что фторсодержащие пестицидные соединения вносят значительный вклад в нераспознанные ПФАС и, по-видимому, вносят гораздо больший вклад, чем ожидалось ранее», — сказал Девитт.
«Это исследование подтверждает, что PFAS входят в состав пестицидных продуктов либо в качестве активного ингредиента пестицида, либо в качестве загрязняющего вещества, содержащегося в упаковке пестицида», — сказал он.