«Вечные химикаты» обнаружились в самых неожиданных местах: стало тревожной тенденцией

«Они добавляют в пестициды компоненты PFAS, потому что это также повышает стабильность пестицида на полях», — сказал он. «Вероятность того, что пестицид распадется так же быстро, снижается, и поэтому он может оставаться эффективным в течение более длительного периода времени без повторного применения».