Вечно холостой. Юрист посоветовала ставить в паспорт штампы о браке и детях

Штамп в паспорте может пригодиться и в других ситуациях. Например, сведения о браке важны для банков при оформлении кредитов или при подписании договоров с управляющими компаниями. То же самое касается и сведений о детях, вписанных в паспорт. Довольно часто может возникнуть необходимость подтвердить, у вас есть ребёнок. С этого года выехать с детьми в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию можно либо по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве, либо по записи о ребенке с подписью и печатью во внутреннем или заграничном паспорте родителя.