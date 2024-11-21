Вечно холостой. Юрист посоветовала ставить в паспорт штампы о браке и детях

Закон не требует вносить в российский паспорт данные о браке и наличии детей, но без них есть риск столкнуться со сложностями при оформлении сделок с имуществом, рассказала адвокат Анастасия Расторгуева.
«Штампы о браке или о наличии детей стали не обязательными, поскольку на 100% не подтверждали факты супружества и родительства, — поясняет эксперт. — Ведь можно поменять паспорт и забыть, к примеру, поставить штамп. Единственное, что подтверждает наличие брака, — свидетельство о его регистрации. А в отношении ребенка — свидетельство о его рождении».
Но, по словам эксперта, лучше эти отметки все-таки делать. Это может быть полезно на случай, если, например, один из супругов хочет продать совместное жилье, а второй против.
«Раньше в практике периодически встречались истории по оспариванию сделок с супружеским имуществом, когда покупатель говорит: “Продавец же не в браке, вот он мне дал копию паспорта, значит, я добросовестный приобретатель”, — добавляет адвокат. — А суд на это отвечает: “Отсутствие штампа не означает отсутствие брака, надо было свежую справку из ЗАГСа попросить”».
Так что отсутствие штампа в паспорте на сделках опасно, в первую очередь, для покупателя, который таким образом был введен в заблуждение. Ну и, конечно, для потенциальных невест и женихов чистый паспорт еще не означает наличие статуса «свободен».
Штамп в паспорте может пригодиться и в других ситуациях. Например, сведения о браке важны для банков при оформлении кредитов или при подписании договоров с управляющими компаниями. То же самое касается и сведений о детях, вписанных в паспорт. Довольно часто может возникнуть необходимость подтвердить, у вас есть ребёнок. С этого года выехать с детьми в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию можно либо по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве, либо по записи о ребенке с подписью и печатью во внутреннем или заграничном паспорте родителя.
Или такая ситуация: ребенок в больнице, медицинские документы оформлены на маму, а навестить его пришел отец. Отметка в паспорте поможет убедить персонал учреждения, что ребенка навещает отец, а не посторонний человек.
В общем, там, где проверка документов не зафиксирована отдельными правилами, сведения о браке и наличии детей в паспорте могут стать хорошим подспорьем. А вот купить билет на поезд или в театр на ребенка по отметке в родительском паспорте не выйдет. На этот случай все-таки придется предъявить при покупке свидетельство о рождении.