Вечная жизнь стоит триллионы: как создавались «эликсиры молодости»

Ожидается, что чудо-таблетка запустит в организме биологическое перепрограммирование и тем самым поможет победить старение. В генной инженерии этот способ заключается в том, что соматические клетки возвращаются обратно в эмбриональное состояние. Инвесторы уже вложили в проект по омоложению не менее 15 миллиардов долларов (около одного триллиона 690 миллиардов рублей).
Эликсиры молодости
Кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Виктор Трефилов отмечает, что человечество всегда искало «таблетку для вечной жизни».
— В Древнем Египте, например, для продления жизни употребляли в больших количествах чеснок, — объясняет «ВМ» ученый.
Китайский император Цинь Шихуанди всю свою жизнь настойчиво искал эликсир молодости и умер, приняв «пилюли бессмертия», содержавшие… ртуть. Алхимики, опыты которых были широко распространены в Средние века, искали формулу философского камня. Это была некая субстанция, способная превращать любые металлы в золото. А если принять его в малых дозах внутрь, то якобы можно исцелить все болезни и достичь биологического бессмертия. Кстати, и в последние века исследователи не оставили серьезных попыток найти секрет вечной жизни.
Обожглись, ошиблись
Илья Мечников в начале XX века пришел к выводу, что эликсиром молодости может служить «болгарская простокваша» — йогурт. Он сам потреблял его ежедневно и всячески пропагандировал. Содержащиеся в йогурте полезные бактерии победят бактерии гнилостные, и человек станет здоров, уверял ученый.
Начальник Главного курортного управления Минздрава СССР Абрам Залманов выдвинул теорию, согласно которой одной из важнейших причин старения является нарушение работы капилляров. Для их «откупорки» и «омоложения организма» Залманов предложил использовать скипидарные ванны.
Метод Залманова стали практиковать в одной из больниц, обслуживавших высшее партийное руководство и работников Кремля. Однако после того как несколько человек получили ожоги и раздражения, но никакого омоложения не ощутили, метод признали ошибочным и практику прикрыли.
— На сегодняшний день нет ни одного доказанного лекарства от старения для человека, — заявил кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. — Самое полезное, что человек может сделать, это бросить курить, заниматься физкультурой, не переедать, контролировать давление.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Москалев, член-корреспондент РАН, биогеронтолог:
— Реально продлевают жизнь минимум на десять лет отказ от курения, частого употребления алкоголя, регулярная физическая активность, правильный режим питания. Но главное — отказаться от переработанной еды: фастфуда, готовых завтраков и обедов, консервов. Еда должна быть свежей!