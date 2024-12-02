Вечная жизнь стоит триллионы: как создавались «эликсиры молодости»

Китайский император Цинь Шихуанди всю свою жизнь настойчиво искал эликсир молодости и умер, приняв «пилюли бессмертия», содержавшие… ртуть. Алхимики, опыты которых были широко распространены в Средние века, искали формулу философского камня. Это была некая субстанция, способная превращать любые металлы в золото. А если принять его в малых дозах внутрь, то якобы можно исцелить все болезни и достичь биологического бессмертия. Кстати, и в последние века исследователи не оставили серьезных попыток найти секрет вечной жизни.