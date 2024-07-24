Вечная резня и борьба с тиграми: популярные мифы о гладиаторах

В 2000 году был выпущен фильм «Гладиатор», он изменил общественное восприятие древнего Рима. До этой кинокартины вход в Колизей (Рим, Италия) был бесплатным, а после огромного ее успеха туристам и местным приходится платить, чтобы посмотреть, как амфитеатр выглядит внутри.