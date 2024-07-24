Вечная резня и борьба с тиграми: популярные мифы о гладиаторах

В 2000 году был выпущен фильм «Гладиатор», он изменил общественное восприятие древнего Рима. До этой кинокартины вход в Колизей (Рим, Италия) был бесплатным, а после огромного ее успеха туристам и местным приходится платить, чтобы посмотреть, как амфитеатр выглядит внутри.
Эксперты развенчали популярные мифы о гладиаторах и Древнем Риме.
Миф № 1: поднятый палец вершит судьбы
Все знают, что император решал исход сражение гладиаторов. Жест в виде большого пальца вверх дарил поверженному бойцу жизнь, а если вниз — обрекал на смерть.
В реальности исход события регулировался другим жестом. Так, ряд историков утверждает, что открытая плоская ладонь говорила о пощаде, а закрытая — об умерщвлении.
Миф № 2: сражения с тиграми
Тигров на самом деле выпускали в Колизей, где они могли спокойно разгуливать. Однако гладиаторы никогда не сражались с животными. Также их никогда не заковывали в цепи.
Миф № 3: мускулистые доспехи
В некоторых фильмах про гладиаторов можно увидеть «мускулистые доспехи». То есть на железе видно четкие очертания пресса и груди.
На самом же деле доспехи были гораздо более простыми и часто плоскими.
Миф № 4: вечная резня
Гладиаторам не имело смысла постоянно сражаться друг с другом, так как их подготовка к боям стоила очень дорого. В интересах бойцов драться не так яростно, как показывают в фильмах, чтобы не рисковать получить серьезные повреждения.
Ранее был развенчан популярный миф о жертвоприношениях в племени Майя.
Анна Морозова