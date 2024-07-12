Вечер за столом: как правильно разделать мясо на шашлык

Многие профессиональные повара согласятся с тем, что вкусовые качества любого блюда зависят от нарезки, и мясных продуктов это касается в первую очередь. Поэтому важно, чтобы лезвие ножа было хорошо заточено, а рукоятка хорошо прилегала к руке. В таком случае можно будет получить идеальные куски мяса.