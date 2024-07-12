Вечер за столом: как правильно разделать мясо на шашлык

Пожарить вкусные и сочные шашлыки — настоящее искусство. Всего один промах может испортить все блюдо, мясо останется либо сырым, либо пережаренным.
Интернет-проект «Едим Дома» рассказал, что нужно для того, чтобы приготовить идеальный шашлык.
Правильный нож
Многие профессиональные повара согласятся с тем, что вкусовые качества любого блюда зависят от нарезки, и мясных продуктов это касается в первую очередь. Поэтому важно, чтобы лезвие ножа было хорошо заточено, а рукоятка хорошо прилегала к руке. В таком случае можно будет получить идеальные куски мяса.
Убираем лишнее
Для шашлыка лучше всего подойдет свежее охлажденное мясо. Если оно было заморожено и после разморожено при комнатной температуре, вкус готового блюда будет сильно отличаться, и не в лучшую сторону.
В начале целый кусок мяса моют и дают воде стечь. Для разделки используют деревянную доску, желательно, она должна быть снабжена специальными желобками, по которым будет стекать выделяемый мясом сок.
Важно избавить мясо от кусочков жира и всех пленок, а также жестких сухожилий.
Идеальная нарезка
Куски мяса для шашлыка должны быть аккуратными, без свисающих краев. В ином случае при жарке они сильно обуглятся и испортят блюдо.
Профессиональные повара режут мясо средними кусками конусообразной формы, так как их удобнее насаживать на шампуры. Однако прямоугольные и квадратные кусочки также приготовятся равномерно.
Свинину корейку и окорок нарезают кусками толщиной 4−5 сантиметров и длиной 7−8 сантиметров, а шею рубят мельче — кубиками размером 3×3 сантиметра.
Бараний окорок и корейку нарезают кусками весом около 30 граммов. А вот баранину рубят крупными кусками до 15−20 сантиметров в длину.
Мякоть говядины режут поперек волокон некрупными кусками толщиной до 4 сантиметров. Для стейков подойдут широкие куски средней толщины не менее 2,5 сантиметра и не более четырех.
Последние приготовления
Для жарки подойдут шампуры из нержавеющей стали. Чтобы мясо не пересыхало во время готовки на углях, нежелательно оставлять просветы между кусками. Чтобы они получились более мягкими, можно чередовать их с небольшими помидорами, луком, кабачками или сладким перцем.
Ранее диетолог объяснила, как есть шашлык, чтобы не навредить здоровью.
Анна Морозова