Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей

Женам погибших участников СВО дали право пользоваться личным транспортом до вступления в наследство.
Новая мера распространяется также на вдов бойцов, погибших при отражении вторжений на территорию России, в ходе вооруженных провокаций на границе, а также в прилегающих к зоне СВО регионах. Документ упрощает доступ к автомобилю умершего супруга до завершения всех юридических процедур, связанных с оформлением наследства.
Для получения права временного пользования автомобилем вдове потребуется обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. На основании выданного свидетельства можно будет заключить новый договор ОСАГО — прежний автоматически утрачивает силу после смерти владельца.
Как пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, ко второму чтению в документ были внесены шесть поправок. Они касаются как уточнения перечня лиц, охваченных законом, так и юридических деталей. Все поправки поддержаны профильным комитетом. Если закон будет окончательно принят и подписан, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.