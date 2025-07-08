Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий супругам погибших участников специальной военной операции (СВО) право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство. Решение было принято на пленарном заседании.

Источник: https://ura.news/news

Женам погибших участников СВО дали право пользоваться личным транспортом до вступления в наследство.

Новая мера распространяется также на вдов бойцов, погибших при отражении вторжений на территорию России, в ходе вооруженных провокаций на границе, а также в прилегающих к зоне СВО регионах. Документ упрощает доступ к автомобилю умершего супруга до завершения всех юридических процедур, связанных с оформлением наследства.

Для получения права временного пользования автомобилем вдове потребуется обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. На основании выданного свидетельства можно будет заключить новый договор ОСАГО — прежний автоматически утрачивает силу после смерти владельца.

Как пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, ко второму чтению в документ были внесены шесть поправок. Они касаются как уточнения перечня лиц, охваченных законом, так и юридических деталей. Все поправки поддержаны профильным комитетом. Если закон будет окончательно принят и подписан, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.