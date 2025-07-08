Вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей

Как пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, ко второму чтению в документ были внесены шесть поправок. Они касаются как уточнения перечня лиц, охваченных законом, так и юридических деталей. Все поправки поддержаны профильным комитетом. Если закон будет окончательно принят и подписан, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.