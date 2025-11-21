Вдова рэпера Картрайта получила срок за расчленение мужа

Тело Александра Юшко было найдено 29 июля 2020 года в петербургской квартире. Марину Кохал задержали после того, как она пыталась избавиться от трупа. Женщина расчленила тело и упаковала останки в полиэтиленовые пакеты. С места преступления изъяли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку. По данным следствия, Кохал ввела мужу инъекцию инсулина, хотя он не страдал от сахарного диабета. В результате у мужчины развились шоковое состояние и гипоксия, и он умер. После расчленения тела, как считает обвинение, женщина успела избавиться от части кожи и внутренних органов, чтобы скрыть улики. Кроме того, Кохал стремилась создать себе алиби. Для этого она восстановила доступ к телефону Юшко и отправляла с него сообщения на свой номер, имитируя его активность.