Вдох глубокий. Лор рассказал, как запах влияет на здоровье

Не так давно две компании провели совместное научное исследование, чтобы выяснить, как влияют любимые в прошлом ароматы на людей с амнезией (потерей памяти). Пациентам давали понюхать их любимые запахи. После этого у части пациентов начала возвращаться память, и они вспоминали события, которые произошли до того, они попали в больницу. Что позволило ученым сделать вывод о значительном влиянии запахов на головной мозг и память.