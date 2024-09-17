Вдох глубокий. Лор рассказал, как запах влияет на здоровье

Обоняние — наиболее древний орган сенсорной системы организма. У животных, например, потеря обоняния может привести к фатальным последствиям, а у людей аносмия вызывает значительный дискомфорт. В чем многие убедились недавно, во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Влияние различных запахов (одорантов) на здоровье, настроение, эмоциональный фон велико и разнообразно. Наиболее изучено в точки зрения медицины и науки действие на организм человека ароматов растений. Как на нас действуют различные запахи?
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии Константин Добрецов:
— Ароматы тесно вплетены в нашу жизнь. Начиная с рождения, когда ребенок с помощью обоняния узнает свою маму и ощущает запах ее тела.
Основы этого метода были заложены еще в Древней Индии и Китае несколько столетий назад, а сам термин «ароматерапия» появился в 1904 году во Франции, в лаборатории химика Рене Мариса Гатнинфоса после успешного лечения ожога при помощи эфирного масла лаванды.
В последние годы обоняние и роль запахов на здоровье человека стало активно изучаться.
В 2004 году Нобелевскую премию получили американские ученые Линда Бак и Ричард Аксель за исследования «Обонятельных рецепторов и организации системы органов обоняния».
Не так давно две компании провели совместное научное исследование, чтобы выяснить, как влияют любимые в прошлом ароматы на людей с амнезией (потерей памяти). Пациентам давали понюхать их любимые запахи. После этого у части пациентов начала возвращаться память, и они вспоминали события, которые произошли до того, они попали в больницу. Что позволило ученым сделать вывод о значительном влиянии запахов на головной мозг и память.
Эффект воздействия ароматов на организм сегодня рассматривается как оптимизация нервно-психических состояний организма, в которой запахи действуют как биорегуляторы.
Взбодриться и расслабиться
Основные запахи, которые нас окружают в живой природе — терпенты, углеводороды, которые представлены эфирными маслами различных растений.
Доказано, что ароматические вещества эфирных масел воздействуют на лимбическую систему (структуру, напрямую связанную с обонянием), которая обеспечивает саморегуляцию на всех уровнях организма.
По воздействию на организм эфирные масла разделяют на несколько групп.
- Эфирные масла стимулирующего действия — повышают активность нервной системы, физическую и умственную работоспособность, улучшают концентрацию и внимание. К наиболее сильным стимуляторам относятся эфирные масла базилика, гвоздики, имбиря, кориандра, корицы, розмарина и др. Большинство сильных стимуляторов — это эфирные масла растений, используемых в кулинарии как приправа.
- Эфирные масла расслабляющего действия — снижают нервное, мышечное, а также психическое напряжение, способствуют релаксации и состоянию покоя. Самые сильные релаксанты — анис, душица, иланг-иланг, лаванда, мандарин, пачули, ромашка, шалфей и др.
- Эфирные масла адаптогенного действия — улучшают самочувствие, нормализуют психический тонус, регулируют работу вегетативной нервной системы. Сильные адаптогены: бергамот, ель, можжевельник, камфора, кедр, пихта, сосна, чайное дерево, эвкалипт и др.
Универсальное средство
Существуют эфирные масла, которые обладают сразу несколькими свойствами. Например, розмарин, который является мощным стимулятором, и сильным адаптогеном. К масла средних адаптогенов можно отнести лимон и герань, а к средним стимуляторам — кипарис и морковь.
Самые ценные эфирные масла — обладающие всеми тремя эффектами. Они дают выраженный эффект гармонизации многих психических процессов. К таким ароматам относятся ладан, мирра, сандал.
Несмотря на большой клинический опыт влияния эфирных масел на организм человека, распределение на эффекты весьма условное и требует дальнейшего изучения.
Так, ученые провели эксперимент среди школьников по оценке кратковременной памяти. Испытуемым в течение 20 секунд демонстрировалась таблица с двенадцатью двухзначными числами, которые нужно было запомнить и записать на бланке (после того, как таблица будет убрана). В ряде случаев во время эксперимента использовались запахи розмарина и ромашки. Ароматы розмарина и ромашки обладают противоположным действиями. Анализ результатов по всей группе показал, что среднее значение объема кратковременной памяти увеличивалось на фоне действия и тех, и других эфирных масел, несмотря на разное их действие на организм.
Поэтому мы понимаем, что эфирные масла, как и другие ароматы, позитивно влияют на наш организм. Однако точный механизм действия и их специфичность нам еще предстоит выяснить. Кроме этого, в силу индивидуальных особенностей, люди по-разному реагируют на запахи, и у каждого может быть различная чувствительность к ароматам и их переносимость.
При этом ароматы живой природы в любом случае улучшают здоровье, настроение и повышают жизненный тонус.