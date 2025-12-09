ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героями года

«На фоне непрекращающихся военных действий и высокого риска для жизни людей понятие героизма в России связывается главным образом с подвигами трех профессиональных групп. Во-первых, это военнослужащие, защищающие нашу страну и ее народ. Во-вторых, это спасатели, рискующие собой при спасении жизни других. И, в-третьих, это врачи и другие медицинские специалисты. Героизм ученых, изобретателей, учителей и прочих пока меркнет по сравнению с ними. Можно ожидать, что после завершения СВО профиль героизма несколько расширится, но пока до этого далеко», — резюмирует результаты опроса генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров.