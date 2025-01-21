ВЦИОМ: 62% россиян знают, что 2024 год был Годом семьи

В ответах реже упоминались такие темы, как образование (11%), пропаганда семейных ценностей (7%), а также повышение благосостояния граждан (5%), доступность медицинских услуг и увеличение рождаемости (по 3%). Также в ответах затрагивались вопросы внутренней политики (3%), стабилизации экономики (5%) и завершения специальной военной операции (2%), что указывает на взаимосвязь между семейным благополучием и общими социально-экономическими условиями.