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ВЦИОМ: 62% россиян знают, что 2024 год был Годом семьи

О том, что 2024 год был Годом семьи, знают большинство жителей России — шесть из десяти (62%). Это самый высокий показатель узнаваемости среди тематических годов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно результатам исследования, 27% россиян заметили улучшение мер социальной поддержки, включая льготы для многодетных семей.

На вопрос о влиянии Года семьи на укрепление семейных ценностей 31% респондентов выразили мнение о положительном воздействии этой инициативы. Эти данные были представлены в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Противоположную точку зрения высказали лишь 5% опрошенных.

При этом почти половина участников (48%) не заметила каких-либо изменений в этой области.

Каждый шестой респондент (16%) затруднился с ответом на этот вопрос.

Обсуждая возможные меры и инициативы на случай продолжения Года семьи в 2025 году, россияне в первую очередь выделяли социальную поддержку (27%) и помощь в решении жилищных вопросов (23%).

В ответах реже упоминались такие темы, как образование (11%), пропаганда семейных ценностей (7%), а также повышение благосостояния граждан (5%), доступность медицинских услуг и увеличение рождаемости (по 3%). Также в ответах затрагивались вопросы внутренней политики (3%), стабилизации экономики (5%) и завершения специальной военной операции (2%), что указывает на взаимосвязь между семейным благополучием и общими социально-экономическими условиями.

Ранее Комитет Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства рекомендовал принять законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года.