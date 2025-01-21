ВЦИОМ: 62% россиян знают, что 2024 год был Годом семьи

Согласно результатам исследования, 27% россиян заметили улучшение мер социальной поддержки, включая льготы для многодетных семей.
На вопрос о влиянии Года семьи на укрепление семейных ценностей 31% респондентов выразили мнение о положительном воздействии этой инициативы. Эти данные были представлены в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Противоположную точку зрения высказали лишь 5% опрошенных.
Каждый шестой респондент (16%) затруднился с ответом на этот вопрос.
Обсуждая возможные меры и инициативы на случай продолжения Года семьи в 2025 году, россияне в первую очередь выделяли социальную поддержку (27%) и помощь в решении жилищных вопросов (23%).
В ответах реже упоминались такие темы, как образование (11%), пропаганда семейных ценностей (7%), а также повышение благосостояния граждан (5%), доступность медицинских услуг и увеличение рождаемости (по 3%). Также в ответах затрагивались вопросы внутренней политики (3%), стабилизации экономики (5%) и завершения специальной военной операции (2%), что указывает на взаимосвязь между семейным благополучием и общими социально-экономическими условиями.
Ранее Комитет Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства рекомендовал принять законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года.