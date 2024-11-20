ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми

Согласно результатам опроса, самый высокий уровень счастья приходится на начало 2024 г., а именно на период с января по март (83−84%), а также на июнь (83%). В августе уровень счастья опустился и составил 78%. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом, уровень счастья стал меньше. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень абсолютного счастья “просел” на 6 п. п. (октябрь 2023 г. — 37%), что компенсируется “умеренно счастливыми” и на суммарном показателе не отражается», — отмечается в исследовании.