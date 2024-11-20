ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Большинство (79%) россиян чувствуют себя в той или иной степени счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
«В ходе октябрьского опроса ВЦИОМ 79% россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми, в том числе около трети определенно счастливы (31%), а почти каждый второй — скорее счастлив (48%)», — говорится в публикации.
Согласно результатам опроса, самый высокий уровень счастья приходится на начало 2024 г., а именно на период с января по март (83−84%), а также на июнь (83%). В августе уровень счастья опустился и составил 78%. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом, уровень счастья стал меньше. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень абсолютного счастья “просел” на 6 п. п. (октябрь 2023 г. — 37%), что компенсируется “умеренно счастливыми” и на суммарном показателе не отражается», — отмечается в исследовании.
70 и 71% индекса счастья составило в феврале и июне, что говорит о том, что в целом граждане нашей страны счастливы, несмотря на негативные события в жизни. В октябре индекс составил 62%, что на 3 п. п. меньше в сравнении с прошлым октябрем (65%).
Что касается окружения россиян, в октябре опрошенные видят как счастливых, так и несчастливых людей в одинаковом количестве — 47%. «По оценкам 37%, сегодня их окружают преимущественно счастливые люди, и только 11%, или каждый девятый, отзываются о своем окружении как о несчастливом», — говорится в публикации. Отмечается, что социальный индекс счастья в октябрьском замере составил 58%, что указывает на преобладание счастливых людей в окружении респондентов.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 30 ноября 2024 года, В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса: телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.