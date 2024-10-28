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Вблизи Солнца испарилась комета C/2024 S1

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комета C/2024 S1 (ATLAS) отсутствует на снимках с космического коронографа LASCO C2 после максимального сближения с Солнцем, что говорит о ее разрушении. Об этом сообщил ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Источник: NASA

Комета была открыта 27 сентября 2024 с помощью телескопа проекта ATLAS на Гавайях. Ранее она наблюдалась из Южного полушария Земли. В случае сохранения целостности ее ядра после максимального сближения с Солнцем 28 октября, она могла стать доступна для наблюдения из стран Северного полушария, в том числе России.

«Испарилась», — отметил в разговоре с ТАСС Еленин, ссылаясь на отсутствие объекта на изображениях с коронографа LASCO C2, полученных в понедельник днем.

Утром блеск кометы превысил 3m. Сегодня она должна была пройти ближайшую к Солнцу точку, расположенную в 500 тыс. км от светила. Как правило, кометы в такие моменты разрушаются под действием высоких температур и приливных сил Солнца, уточнил ученый.