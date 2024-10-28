Вблизи Солнца испарилась комета C/2024 S1

Комета была открыта 27 сентября 2024 с помощью телескопа проекта ATLAS на Гавайях. Ранее она наблюдалась из Южного полушария Земли. В случае сохранения целостности ее ядра после максимального сближения с Солнцем 28 октября, она могла стать доступна для наблюдения из стран Северного полушария, в том числе России.