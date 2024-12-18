Вблизи черной дыры обнаружили уникальный объект

Уникальный объект, названный D9, состоит из двух светил, вращающихся друг вокруг друга, что делает ее редким примером двойной звезды в непосредственной близости от черной дыры. Сильная гравитация черной дыры обычно разрушает звездные пары, однако D9 пока сохраняет свою структуру. Ученые считают, что эта система молода — ей всего около 2,7 миллиона лет, — но она может слиться в одну звезду уже через миллион лет.