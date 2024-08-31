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Важные правила безопасности при использовании газа

Газ — это эффективный источник энергии, но использовать его нужно осторожно. Делимся правилами безопасности по его применению.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Советы по использованию газа опубликовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Чего нельзя делать?

Не нужно оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Прежде всего это касается плит и котлов.

Нельзя использовать газовые приборы не по назначению. Так, плитку не стоит включать для обогрева комнаты.

Нельзя подпускать к газовым приборам детей.

Ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно ремонтировать газовое оборудование. Этим должны заниматься профессионалы.

Не нужно закрывать дымоходы. Также нельзя неправильно использовать шиберы (заслонки). Это нарушает работу системы вентиляции.

Если вы почувствовали запах газа, нужно срочно звонить по номеру 112.

Иногда люди вместо газовой плиты применяют микроволновку. Зачастую разогревать еду в ней удобно, чем на газу. Однако при использовании микроволновой печи тоже нужно помнить о ряде правил.