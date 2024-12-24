Важные нюансы. Эксперты назвали 12 мер профилактики болезней мозга

На основе этих 12 рекомендаций каждый человек может выстроить для себя свой оптимальный план здоровья, чтобы укрепить свой мозг и получить возможности встретить старость в ясном уме. И Новый год — это отличная отсечка, чтобы начать заботиться о себе.