Важные нюансы. Эксперты назвали 12 мер профилактики болезней мозга

Эксперты отмечают, что в преддверии Нового года стоит проконсультироваться с неврологом и узнать у него 12 мер профилактики, которые позволят сохранить здоровье мозга на долгое время. Причем шаги по сохранению когнитивного резерва не такие сложные.
12 факторов защиты мозга изложены в статье Emerging Issues in Neurology, разработанной Американской академией неврологии.
Итак, помогут сохранять ясный ум:
- Качественный сон — важно высыпаться, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Если в этом пункте есть проблемы, обязательно надо уделить ему должное внимание.
- Внимание настроению — если человек постоянно в стрессе и переживаниях, то у него начинаются проблемы с обменом веществ, он начинает переедать, набирать вес, развиваются и прочие проблемы.
- Правильно подобранный рацион — есть виды продуктов, которые называют опасностью для организма в целом. А злоупотребления фастфудом, жирной и соленой пищей и неверно подобранные сочетания еды могут приводить к проблемам с сосудами.
- Время для движения. Гиподинамия убивает — это давно известный факт. При недостатке движения человек набирает вес, у него не хватает кислорода для питания клеток, в том числе и мозга.
- Социальные связи — доказано, что одиночество губительно влияет на человека. Чтобы развивать и сохранять свой когнитивный резерв, стоит созвониться с близкими или друзьями, с которыми вы давно не виделись, и назначить встречу.
- Забота о себе. Одно из важных требований — избегание травм. Особенно, если они касаются зоны головы. Поэтому надо обязательно надевать шлемы, если вы катаетесь на велосипеде, скейте, лыжах
и т. д.
- Контроль артериального давления. Давление — один из важных факторов риска развития инсульта, а от инсульта до проблем с когнитивной составляющей рукой подать. Так что важно хорошо отрегулировать свои показатели — они должны быть не больше 120 на 80 мм рт.ст., если таких целевых цифр нет, надо обращаться к врачу за подбором адекватной терапии и использовать ее пожизненно вместе с коррекцией образа жизни.
- Знать свои генетические риски — наследственность лежит в основе каждого заболевания. Но, как говорят врачи, если есть генетический риск, то это вовсе не означает, что точно будут проблемы. Главное, помнить об этом факторе.
- Правильное лечение — это касается и острых вариантов болезней, и хронических. Недолеченные хвори могут губительно сказываться на всем организме, включая сосуды.
- Защита от инфекций с помощью вакцинации — есть разные патологии, изнашивающие организм, но предупреждаемые с помощью прививок. И лучше их сделать своевременно.
- Отказ от вредных привычек — это традиционный совет от всех проблем. Ведь то же курение крайне пагубно сказывается на состоянии сосудов и насыщении крови кислородом.
- Социальный статус — чем крепче вы стоите на ногах, тем увереннее и спокойнее себя чувствуете. А это позволяет снижать количество стрессов, получать доступ к хорошей медицине.
На основе этих 12 рекомендаций каждый человек может выстроить для себя свой оптимальный план здоровья, чтобы укрепить свой мозг и получить возможности встретить старость в ясном уме. И Новый год — это отличная отсечка, чтобы начать заботиться о себе.