Важнейший витамин. Мясников назвал тех, кому обязательно пить витамин D

А еще надо восполнять дефицит тем, у кого есть симптомы. «Это боль во всем теле: в мышцах, суставах, усталость, мышечно-скелетная боль. Они есть у всех у нас и, может, это не остеохондроз, не фибромиалгия, не артроз, а, может, просто печень трески надо есть в больших количествах», — отметил Мясников.