Важнейший витамин. Мясников назвал тех, кому обязательно пить витамин D

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников пояснил, кому обязательно надо принимать витамин D и в каких продуктах такой элемент содержится.
«Уникальная это вещь — витамин D. Это единственный витамин, который вырабатывается нашим организмом. Все остальное мы получаем извне. Он вырабатывается в печени, затем активизируется в почках, после — в коже под влиянием солнечных лучей», — пояснил Мясников.
Он также сравнил этот витамин с гормоном, если смотреть на алгоритм его действия. Витамин D защищает кости, положительно влияет на здоровье сердца, почек, печени. Он снижает риск диабета, депрессии, рака, болезни Альцгеймера, кариеса, отвечает за нормализацию веса, улучшает состояние волос, регулирует работу щитовидной железы, повышает выносливость. Без него человеку не выжить, резюмировал врач.
Кому принимать обязательно?
«Мы определили, что принимать обязательно беременным женщинам, детям до определенного возраста. И мы точно знаем, что принимать надо пожилым», — пояснил врач.
А еще надо восполнять дефицит тем, у кого есть симптомы. «Это боль во всем теле: в мышцах, суставах, усталость, мышечно-скелетная боль. Они есть у всех у нас и, может, это не остеохондроз, не фибромиалгия, не артроз, а, может, просто печень трески надо есть в больших количествах», — отметил Мясников.
При этом важно опасаться переизбытка витамина. Ведь от него могут быть побочные эффекты. Например, пояснил врач, когда в Америке стали детям давать обогащенное молоко витамином D, их стали чаще привозить в больницы с судорогами.
Из продуктов питания его особо не получить — чемпионом по содержанию такого витамина является лишь печень трески. А усвоению такого элемента мешает много факторов. «И хронические болезни, и болезни кишечника, и нарушение функции щитовидной железы», — отметил Мясников. Даже использование солнцезащитного крема тоже вносит негативную лепту.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.