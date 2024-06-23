Ваза племени Майя, купленная за $4, была возвращена в Мексику

Мексика вернула себе утраченную вазу племени Майя возрастом 1200−1800 лет благодаря жительнице США, которая купила этот артефакт за $4 (~ 350 рублей) в благотворительном магазине Мэриленда.
Энн Ли Дозье рассказала, что купила артефакт в 2019 году в благотворительном магазине в Клинтоне (штат Мэриленд, США), где он стоял на полке рядом с кассой. Энн показалось, что ваза была старой, возрастом около трех десятков лет.
Я подумала, что это будет просто приятная вещица, которую можно взять домой и поставить на полку, чтобы она напоминала мне о Мексике.
Однако отправившись в рабочую командировку в Мексику в январе 2024 года, Дозье посетила национальный музей антропологии и увидела выставленные там вазы Майя, которые поразительно напоминали ту, что она приобрела ранее.
Дозье не была до конца уверена, что у нее дома хранится подлинный артефакт, но, тем не менее, она сообщила о своей находке сотруднику музея, который, в свою очередь, порекомендовал ей позвонить в посольство Мексики.
Позднее Дозье прислала фотографии вазы вместе с описанием ее размеров. Национальный музей антропологии подтвердил подлинность реликвии и сообщил, что Мексика хотела бы её вернуть.
Я получила электронное письмо, в котором говорилось: «Поздравляю, сосуд — подлинный, и мы хотели бы получить его обратно».
Эстебан Монтесума Барраган, посол Мексики в США, рассказал, что сосуд создали между 200 и 800 годами нашей эры. Историки отмечают, что это был период расцвета цивилизации Майя, которая в конце-концов пришла в упадок из-за засухи, междоусобиц и европейского завоевания.
Ценный свидетель нашей истории возвращается домой благодаря щедрости Энн Ли Дозье. Эта историческая жемчужина будет возвращена в коллекцию [Национального музея антропологии и истории Мексики], чтобы сохранить наше богатое культурное наследие".
В одном из недавних интервью Дозье пошутила, что была рада наконец вернуть древнюю реликвию домой, потому что постоянно переживала, что один из ее трех маленьких сыновей случайно разобьет вазу.
Я очень рада, что сыграла свою роль в истории ее возвращения на родину. Отдать его [сосуд] обратно — гораздо приятнее, чем выставить на продажу и получить за это кучу денег. Действительно важно понимать, что некоторые из вещей, имеющие такую историческую и культурную ценность для целого народа, на самом деле невозможно оценить.
Ранее Ливия вернула украденный артефакт возрастом 2200 лет. Подробнее можно прочитать по ссылке.
Кристина Корчанова