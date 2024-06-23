Ваза племени Майя, купленная за $4, была возвращена в Мексику

Я очень рада, что сыграла свою роль в истории ее возвращения на родину. Отдать его [сосуд] обратно — гораздо приятнее, чем выставить на продажу и получить за это кучу денег. Действительно важно понимать, что некоторые из вещей, имеющие такую историческую и культурную ценность для целого народа, на самом деле невозможно оценить.