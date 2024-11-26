«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Словом 2024 года по версии портала «Грамота.ру» стал «вайб». В тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет», сообщили ТАСС в пресс-службе портала.
«Портал “Грамота.ру” назвал “Слово года”. Им стал “вайб”, который вырвался вперед с небольшим отрывом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что более 400 экспертов-филологов из разных городов России оценили 11 слов, вошедших в шорт-лист. В итоге «прилет» набрал 124 голоса, «скуф» — 229 голосов, «вайб» — 256.
Согласно информации на сайте портала, «вайб» — эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. Может показаться, что это слово уже давно в обиходе. Однако его нет в словарях, хотя оно и демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних двух лет, уточняется в сообщении. За это время «вайб» ассимилировался в русском языке — «обрусел». Слово легко образует падежные формы и имеет большое словообразовательное гнездо в русском языке: «вайбовый», «завайбить».
Слово «скуф» используется для обозначения мужчины старше 35 лет, неопрятного, с консервативными взглядами и бесперспективной работой. Слово «прилет» приобрело новое значение в контексте военных действий, лингвистической особенностью нового употребления является опущение субъекта действия. Так говорят об ударе одиночного снаряда по объекту или территории, это употребление часто встречается в новостях и блогах.
По словам руководителя портала «Грамота.ру» Константина Деревянко, тройка слов-лидеров на экспертном голосовании определилась сразу. «Это были “прилет”, “скуф” и “вайб”: зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда. Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом в один-два голоса, короткое время лидировал “скуф”, но уже через сутки голосования “вайб” вырвался вперед и больше позиций не сдал. Вместе с рабочей группой проекта — лингвистами “Грамоты” мы болели за наших кандидатов как за настоящих спортсменов и рады, что россияне выбрали надежду», — отметил он.
Метасловарь портала
Слово года будет добавлено в метасловарь «Грамоты.ру» — как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости. Эксперты портала подготовят для нового слова словарное толкование, примеры словоупотребления, рассказали в пресс-службе портала.
О портале
В словарях «Грамоты.ру» собраны около 5 млн статей. Годовая аудитория портала составляет более 17 млн человек, количество просмотров — около 7 млн ежемесячно. За 24 года справочная служба портала подготовила более 318 тыс. ответов на вопросы пользователей.