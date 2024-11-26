«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»

Согласно информации на сайте портала, «вайб» — эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. Может показаться, что это слово уже давно в обиходе. Однако его нет в словарях, хотя оно и демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних двух лет, уточняется в сообщении. За это время «вайб» ассимилировался в русском языке — «обрусел». Слово легко образует падежные формы и имеет большое словообразовательное гнездо в русском языке: «вайбовый», «завайбить».