Ватикан заявил, что Иисус спас мир без помощи Девы Марии

Внутренние обсуждения вокруг роли Марии в деле спасения длились десятилетиями, вызывая разногласия даже среди последних пап. Франциск, скончавшийся в апреле, выступал категорически против присвоения ей подобного титула и называл такую идею «глупостью». Его предшественник, Бенедикт XVI, тоже не поддерживал это звание, тогда как Иоанн Павел II изначально его одобрял, но позже перестал публично использовать.