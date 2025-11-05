Ватикан заявил, что Иисус спас мир без помощи Девы Марии

Управление по доктрине веры опубликовало новую инструкцию, которую утвердил Папа Лев XIV. В ней верующим напомнили, что Иисус Христос один спас человечество от погибели и не следует называть Марию «соискупительницей мира».
Ватикан посчитал использование титула «соискупительница» неправильным, так как он может вносить путаницу и нарушать гармонию христианских истин. Несмотря на то что Мария внесла важный вклад, родив Иисуса, Церковь подчеркивает, что именно через жертву и смерть Иисуса была совершена искупительная реальность.
Внутренние обсуждения вокруг роли Марии в деле спасения длились десятилетиями, вызывая разногласия даже среди последних пап. Франциск, скончавшийся в апреле, выступал категорически против присвоения ей подобного титула и называл такую идею «глупостью». Его предшественник, Бенедикт XVI, тоже не поддерживал это звание, тогда как Иоанн Павел II изначально его одобрял, но позже перестал публично использовать.
Новая инструкция подчеркивает роль Марии как посредницы между Богом и человечеством — родив Иисуса, она «открыла врата искупления, ожидаемые всеми людьми». В Библии ее ответ на известие ангела о будущем зачатии звучит «Да будет так».