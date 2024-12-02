Ватикан запустит прямую трансляцию из Собора Святого Петра

Подготовка к Юбилейному году изменила облик Рима. В городе активно реставрируют памятники, ремонтируют дороги и обновляют пешеходные зоны. Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что город прилагает все усилия для того, чтобы сделать столицу еще более привлекательной и удобной для жителей и гостей. В Юбилейный год Рим могут посетить до 33 млн паломников.