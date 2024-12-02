Ватикан запустит прямую трансляцию из Собора Святого Петра в честь начала Юбилейного года. Прямой эфир стартует 2 декабря 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.
Трансляцию запустит папа римский Франциск. Камера будет установлена у гробницы апостола под главным алтарем собора. В Рождество, 24 декабря, понтифик официально откроет Святые врата, прохождение через которые позволяет паломникам получить полную индульгенцию и освободить душу от греха.
Для тех, кто не сможет лично посетить Рим, будет доступен виртуальный тур по Ватикану. Католическая церковь планирует представить детализированную 3D-модель базилики Святого Петра, созданную с помощью искусственного интеллекта. Пользователи смогут не только изучить интерьер и архитектурные особенности собора, но и увидеть шедевры мастеров эпохи Возрождения, таких как Микеланджело и Бернини.
Помимо этого, Ватикан запустит приложение для паломников, которое будет показывать маршруты к основным святыням. Индульгенцию можно получить не только в Соборе Святого Петра, но и в базиликах Сан-Джованни-ин-Латерано, Санта-Мария-Маджоре и в других святых местах.
Использование технологий стало важной частью стратегии Ватикана. Представители Святого Престола отметили, что современные технологии помогают церкви достичь главной цели — укрепить веру католиков.
2025 год объявлен Юбилейным, или Святым, годом. Традиция объявления папой римским Святого года существует с 1300 года. Первый Святой год провозгласил папа Бонифаций VIII. Он отмечается каждые 25 лет.
Тема этого Святого года — Pilgrims of Hope («Паломники надежды»). Год официально начнется в Рождество, 24 декабря 2024 года, с открытия Святых Врат в Соборе Святого Петра, и закончится 6 января 2026 года.
Подготовка к Юбилейному году изменила облик Рима. В городе активно реставрируют памятники, ремонтируют дороги и обновляют пешеходные зоны. Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что город прилагает все усилия для того, чтобы сделать столицу еще более привлекательной и удобной для жителей и гостей. В Юбилейный год Рим могут посетить до 33 млн паломников.
В преддверии Юбилейного года Ватикан представил маскота в виде аниме-персонажа. Талисман призван привлечь к церкви молодых людей. Ее зовут Luce (Люче, что в переводе с итальянского означает «свет»). Девочка с голубыми волосами одета в желтый плащ, на ее ботинках видна грязь от пройденных дорог, на груди — католический крест. Желтый плащ — это отсылка к флагу Ватикана. В руках она держит посох, символ паломничества.
До этого стало известно, что папа римский Франциск написал автобиографию под названием Hope («Надежда»). Книга выйдет в январе 2025 года. Она станет первой автобиографией, написанной действующим папой. Соавтором понтифика стал итальянский издатель Карло Муссо. Они трудились над книгой шесть лет. В ней папа Франциск откровенно и смело высказывается по самым спорным вопросам современности, включая глобальные конфликты и будущее церкви, сообщили в издательстве. Понтифик назвал автобиографию «путешествием, полным надежд».