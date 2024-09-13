Население самого маленького государства в мире составляет около 800 человек. Этнически большая часть граждан Ватикана — итальянцы, являющиеся в основном подданными Святого Престола. Кстати, гражданство страны, как это обычно принято, не наследуется по крови, и получить его можно только на основе служения Папе. О том, как зарабатывает эта маленькая страна и чем она славится, рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.
Ватикан — самое маленькое государство, расположенное внутри города. Видео
Путешествуя по столице Италии, можно посетить отдельное государство, не выезжая при этом за пределы Рима. Речь, конечно, о Ватикане — стране, чья площадь не превышает 0,44 квадратных километра.
Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail