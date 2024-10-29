Ватикан представил свой новый талисман. Это аниме-персонаж по имени Люче

В преддверии Юбилейного года Ватикан представил маскота в виде аниме-персонажа. Талисман призван привлечь к церкви молодых людей. Об этом сообщает Catholic News Agency.
Аниме-персонажа зовут Luce (Люче, что в переводе с итальянского означает «свет»). Девочка с голубыми волосами одета в желтый плащ, на ее ботинках видна грязь от пройденных дорог, на груди — католический крест. Желтый плащ — это отсылка к флагу Ватикана. В руках она держит посох, символ паломничества.
Блики в больших глазах персонажа напоминают ракушки. Это отсылка к Раковине морского гребешка, который является символом Пути Святого Иакова (Камино-де-Сантьяго). Фигурку Люче представили на пресс-конференции в Ватикане 28 октября, где ее глаза назвали «символом надежды в сердце».
Создателем Люче стал итальянский художник Симоне Леньо, сооснователь бренда tokidoki. Он также придумал «подруг-пилигримов» Люче по имени Фе, Синь и Скай. Художник выразил надежду, что Люче «сможет выразить чувства, которые находят отклик в сердцах молодого поколения».
Архиепископ Рино Физичелла, главный организатор мероприятий в честь Юбилейного года, назвал талисман символом стремления Ватикана взаимодействовать с «поп-культурой, которую так любит наша молодежь».
Уже на этой неделе маскот будет представлен на фестивале комиксов, видеоигр и фэнтези Lucca Comics and Games. Это будет первый раз, когда представители Ватикана примут участие в подобном мероприятии. Физичелла отметил, что участие в фестивале «позволит поговорить с молодым поколением о теме надежды, которая как никогда важна в евангельском послании».
А в следующем году Люче станет лицом павильона Святого Престола на выставке «Экспо-2025» в Осаке. Она будет представлять тему «Красота дарит надежду» вместе с картиной Караваджо «Положение во гроб», которую специально для выставки предоставят Музеи Ватикана.
2025 год объявлен Юбилейным, или Святым, годом. Традиция объявления папой римским Святого года существует с 1300 года. Первый Святой год провозгласил папа Бонифаций VIII. Он отмечается каждые 25 лет.
Тема этого Святого года — Pilgrims of Hope («Паломники надежды»). Год официально начнется в Рождество, 24 декабря 2024 года, с открытия Святых Врат в соборе Святого Петра, и закончится 6 января 2026 года. Ожидается, что за год Рим посетят 30 млн паломников.
Ранее стало известно, что папа римский Франциск написал автобиографию под названием Hope («Надежда»). Книга выйдет в январе 2025 года. Она станет первой автобиографией, написанной действующим папой.
Соавтором понтифика стал итальянский издатель Карло Муссо. Они трудились над книгой шесть лет. В ней папа Франциск откровенно и смело высказывается по самым спорным вопросам современности, включая глобальные конфликты и будущее церкви, сообщили в издательстве. Понтифик назвал автобиографию «путешествием, полным надежд».