Ватикан представил свой новый талисман. Это аниме-персонаж по имени Люче

Уже на этой неделе маскот будет представлен на фестивале комиксов, видеоигр и фэнтези Lucca Comics and Games. Это будет первый раз, когда представители Ватикана примут участие в подобном мероприятии. Физичелла отметил, что участие в фестивале «позволит поговорить с молодым поколением о теме надежды, которая как никогда важна в евангельском послании».