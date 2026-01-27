Эксперт: какие сложности могут возникнуть при блокировке «Википедии»

«Отказываться от таких ресурсов целиком — это явно нецелесообразно. Честно вам скажу, лично я бы вместо того, чтобы создавать Rutube, направил бы усилия наших разработчиков на то, чтобы активнее использовать уже существующий YouTube и организовать у нас дополнительные сервисы для упрощения этого использования. Аналогично “Рувики” пополняется сейчас не столько за счёт активности наших пользователей, сколько за счёт перевода статей, создаваемых зарубежными пользователями, просто потому что зарубежных многократно больше, чем наших», — добавил эксперт.