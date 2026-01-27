Эксперт: какие сложности могут возникнуть при блокировке «Википедии»

В России в ближайшие годы «Википедию» могут частично заблокировать. Об этом заявил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Уже очевидно, что в России отношение к “Википедии” как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне Правительства РФ такое решение может быть принято и сервис “Википедия” может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации», — отметил он.
Депутат объяснил необходимость таких мер наличием недостоверных сведений в статьях, посвященных истории, и иных искажений. Он добавил, что речь может идти о блокировке страниц, относящихся «к истории России в целом».
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман напомнил, что сложность введения ограничений в отношении тех или иных страниц состоит в том, что их содержание заполняют сами пользователи.
«Главная проблема тут в том, что “Википедия” — это один из проектов класса Web 2.0. Это когда создатели проекта предоставляют только инфраструктуру, а содержание приносят или создают сами пользователи. Самые известные проекты класса Web 2.0 — это YouTube и “Википедия”. И поскольку контент там создают сами пользователи, то там неизбежно превеликое множество всяких ошибок», — сказал депутат.
По его словам, данный ресурс содержит много ценной информации.
«Отказываться от таких ресурсов целиком — это явно нецелесообразно. Честно вам скажу, лично я бы вместо того, чтобы создавать Rutube, направил бы усилия наших разработчиков на то, чтобы активнее использовать уже существующий YouTube и организовать у нас дополнительные сервисы для упрощения этого использования. Аналогично “Рувики” пополняется сейчас не столько за счёт активности наших пользователей, сколько за счёт перевода статей, создаваемых зарубежными пользователями, просто потому что зарубежных многократно больше, чем наших», — добавил эксперт.
Блокировать отдельные страницы «Википедии», как заметил Вассерман, невыгодно, поскольку это «создаёт впечатление, что мы чего-то боимся».
«Поэтому я бы предложил нашим пользователям создавать свои варианты этих страниц с указаниями того, в чём заблуждаются наши оппоненты и в чём сознательно врут. И, соответственно, вместо блокировки переадресовывал бы пользователей на такие вот доработанные варианты страниц», — заключил парламентарий.