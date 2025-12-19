Вассерман: что означают «пугалки» Рютте в отношении России

В новой Стратегии национальной безопасности США Россия не указывается в качестве врага или в качестве цели. Документ смещает фокус на внутренние угрозы США и «культивирование сопротивления» влиянию Европейского союза и глобалистов. Россия в нем не указана как главный противник или непосредственная угроза. Путин использовал это несоответствие, чтобы задать риторический вопрос: если главный союзник в лице США не считает Россию врагом, то на чем основаны призывы Рютте к конфронтации?