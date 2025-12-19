Противоречия генсека НАТО
В ходе «Итогов года», отвечая на вопрос журналиста BBC News о будущем России, президент России Владимира Путина публично раскритиковал воинственную и русофобскую риторику Марка Рютте и других европейских деятелей, которые «временами ведут себя не просто агрессивно, а непрофессионально».
Бывший премьер-министр Нидерландов, вступивший в должность генсека НАТО, выступил с программной речью в Берлине еще 11 декабря. Он призвал союзников отказаться от «самодовольства» и перейти к «военному мышлению», готовясь к конфликту масштабов, которые пережили европейцы в прошлом веке. По его оценкам, Россия может быть готова применить силу против НАТО в течение пяти лет, что требует немедленного наращивания оборонных расходов и усиления поддержки Украины как основного элемента безопасности.
Российский лидер охарактеризовал Марка Рютте как «умного, системного и эффективного» человека, отметив, что их прошлые личные встречи оставили именно такое впечатление. С другой стороны, Путин выразил недоумение по поводу нынешней жесткой риторики генсека НАТО.
Ну, читать-то умеешь? Почитай новую Стратегию национальной безопасности США, — заявил Путин, подчеркнув, что именно Америка является ключевым игроком и спонсором в НАТО.
«Все основные средства поступают от США — и деньги, и технологии военные, и вооружения, и боеприпасы — все оттуда, это основа», — напомнил президент России.
В новой Стратегии национальной безопасности США Россия не указывается в качестве врага или в качестве цели. Документ смещает фокус на внутренние угрозы США и «культивирование сопротивления» влиянию Европейского союза и глобалистов. Россия в нем не указана как главный противник или непосредственная угроза. Путин использовал это несоответствие, чтобы задать риторический вопрос: если главный союзник в лице США не считает Россию врагом, то на чем основаны призывы Рютте к конфронтации?
Внутренняя логика
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя заявления руководства НАТО, отметил фундаментальный принцип принятия решений на высшем уровне. По его мнению, ни один руководитель не может полагаться исключительно на собственные взгляды.
Мир слишком разнообразен, чтобы можно было все познать самостоятельно, — пояснил парламентарий. — Он вынужден ориентироваться не только на свои соображения, но и на чужие. При этом сторонних мнений так много, что на их фоне собственное убеждение зачастую теряется.
Применяя эту логику к ситуации в НАТО, депутат указал на смену приоритетов. «Поменялся круг решаемых задач», — заявил Вассерман, пояснив, что с приходом нового руководства и в условиях меняющейся геополитики альянс вынужден заново определять цели своего существования. По его мнению, это не просто ответ на внешние вызовы, а поиск новой роли, которая оправдывала бы единство и финансирование блока в глазах его членов.
«Генеральный секретарь НАТО отвечает не за Соединенные Штаты Америки, он отвечает за альянс в целом. Поэтому даже если США сочтут какую-либо угрозу для себя исчезнувшей, для НАТО это опасно. Исчезновение угрозы, вынуждающей объединяться, опасно, ибо без нее НАТО может просто рассыпаться», — заключил парламентарий.