Вассерман: когда и почему страны СНГ войдут в состав России

Рано или поздно республики бывшего СССР вновь воссоединятся с Россией, этот процесс неизбежен. Таким мнением в интервью ВФокусе Mail поделился депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.
«Россия существует уже около полутора тысячелетий, если считать от возникновения единой государственности вдоль “Пути из варяг в греки”. За это время она много раз менялась, несколько раз распадалась и вновь воссоединялась. Воссоединится и в этот раз — это совершенно неизбежно, это очевидно по множеству исторических примеров и исторических исследований», — считает Вассерман.
По его словам, утверждение о том, что все империи рано или поздно распадаются, актуально прежде всего для колониальных империй.
«Колониальные империи объединяют под единым правлением множество раскиданных по всему свету регионов, практически не связанных между собою. Их единство удаётся поддерживать, по сути, только силой. В историческом масштабе сила — это всегда ненадолго. А вот континентальные империи формируют народы, веками живущие бок о бок и самостоятельно ищущие форматы взаимовыгодного взаимодействия. И если Британия — это классический пример колониальной империи, то Россия — не менее классический пример империи континентальной», — добавил эксперт.
Он отметил, что континентальные империи, ввиду того что они строятся на взаимовыгодном сотрудничестве, неизбежно восстанавливаются после распада.
«Россия как в очередной раз распалась, так и в очередной раз соединится. Это не от моей воли зависит, а от объективных обстоятельств жизни множества народов», — заключил Вассерман.