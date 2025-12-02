Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман: когда и почему страны СНГ войдут в состав России

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в интервью ВФокусе Mail объяснил, почему страны СНГ войдут в состав России.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

Рано или поздно республики бывшего СССР вновь воссоединятся с Россией, этот процесс неизбежен. Таким мнением в интервью ВФокусе Mail поделился депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

«Россия существует уже около полутора тысячелетий, если считать от возникновения единой государственности вдоль “Пути из варяг в греки”. За это время она много раз менялась, несколько раз распадалась и вновь воссоединялась. Воссоединится и в этот раз — это совершенно неизбежно, это очевидно по множеству исторических примеров и исторических исследований», — считает Вассерман.

По его словам, утверждение о том, что все империи рано или поздно распадаются, актуально прежде всего для колониальных империй.

«Колониальные империи объединяют под единым правлением множество раскиданных по всему свету регионов, практически не связанных между собою. Их единство удаётся поддерживать, по сути, только силой. В историческом масштабе сила — это всегда ненадолго. А вот континентальные империи формируют народы, веками живущие бок о бок и самостоятельно ищущие форматы взаимовыгодного взаимодействия. И если Британия — это классический пример колониальной империи, то Россия — не менее классический пример империи континентальной», — добавил эксперт.

Он отметил, что континентальные империи, ввиду того что они строятся на взаимовыгодном сотрудничестве, неизбежно восстанавливаются после распада.

«Россия как в очередной раз распалась, так и в очередной раз соединится. Это не от моей воли зависит, а от объективных обстоятельств жизни множества народов», — заключил Вассерман.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше