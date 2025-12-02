Вассерман: когда и почему страны СНГ войдут в состав России

«Россия существует уже около полутора тысячелетий, если считать от возникновения единой государственности вдоль “Пути из варяг в греки”. За это время она много раз менялась, несколько раз распадалась и вновь воссоединялась. Воссоединится и в этот раз — это совершенно неизбежно, это очевидно по множеству исторических примеров и исторических исследований», — считает Вассерман.