Вассерман: «окружение генерала исказило мой запрос к Алаудинову»

Конфликт между депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом и командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, начавшийся с официального обращения, вылился в публичный скандал с угрозами и обвинениями. В разговоре с ВФокусе Mail Вассерман пояснил, что его запрос касался не генерала, а его окружения, но был намеренно искажен окружением военного.

Дарья Баева
Вфокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В ответ на депутатский запрос генерал Алаудинов записал гневное видеообращение, восприняв критику своего окружения как переход на личности.

«К вашему сведению, Анатолий, может, у вас есть депутатская неприкосновенность, но у вашего помощника Носикова ее нет. И я так думаю, что после новогодних праздников я ему тоже воздам по заслугам. Вы потребовали меня прекратить этот балаган. У меня к вам вопрос. Вы что из моих действий считаете балаганом? То, что я 31 год воюю за Россию? Может, это для вас балаган? Или то, что я почти четыре года провожу в зоне СВО?» — заявил он. В завершение Алаудинов напомнил, что Вассерман сохранял украинское гражданство вплоть до 2016 года, «а также считает, что ЛГБТ* — это нормально».

В разговоре с ВФокусе Mail Анатолий Вассерман сказал, что ожидал подобного развития событий. «Я понимал, что вот эти деятели, угрожавшие от имени генерала, постараются добиться, чтобы такая угроза звучала именно из его уст. И, к сожалению, именно в силу того, что он сам это письмо не прочел, угроза действительно прозвучала от него», — сказал он.

При этом депутат выразил уверенность в том, что «генерал — лицо достаточно официальное, чтобы, в крайнем случае, ему кто-нибудь из вышестоящих объяснил, что в этом статусе он не вправе угрожать кому бы то ни было, и тем более действовать за пределами закона».

Решение проблемы он видит в том, «чтобы генерал сам прочел адресованное ему письмо и попытался трезво оценить деятельность всех тех, кто действует от его имени».

Также Вассерман добавил, что его помощник Носиков пока не требовал официальной защиты, но пообещал, что окажет ему необходимую помощь, если это будет нужно.

Ранее в Telegram-канале помощника депутата Носикова был опубликован запрос, в котором Вассерман отметил, что вокруг Алаудинова «вьются хороводом» лица, которые считают генерала «своим инструментом для решения личных проблем с правосудием». Депутат также упомянул, что один из этих людей внесен в список террористов и экстремистов, призвав генерала «приказать прекратить этот балаган».

*решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны

