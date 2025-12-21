Вассерман: «окружение генерала исказило мой запрос к Алаудинову»

«К вашему сведению, Анатолий, может, у вас есть депутатская неприкосновенность, но у вашего помощника Носикова ее нет. И я так думаю, что после новогодних праздников я ему тоже воздам по заслугам. Вы потребовали меня прекратить этот балаган. У меня к вам вопрос. Вы что из моих действий считаете балаганом? То, что я 31 год воюю за Россию? Может, это для вас балаган? Или то, что я почти четыре года провожу в зоне СВО?» — заявил он. В завершение Алаудинов напомнил, что Вассерман сохранял украинское гражданство вплоть до 2016 года, «а также считает, что ЛГБТ* — это нормально».