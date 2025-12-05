Популярные темы
Вассерман объяснил, почему российским ученым не стоит уезжать на Запад

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в интервью ВФокусе Mail рассказал, почему ученым из РФ будет сложно добиться успеха в США или Европе.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

Российским ученым не стоит уезжать на Запад в поисках лучшей жизни. Таким мнением в интервью ВФокусе Mail поделился депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман. В качестве примера он привел события вековой давности, вошедшие в историю как «Философский пароход».

Напомним, после Октябрьской революции из России были высланы несколько сотен представителей интеллигенции, включая композиторов, писателей и ученых.

«Насколько мне известно, большая часть этого “Философского парохода” на Западе не прижилась. Часть из них образовала свою тусовку, практически не смешивающуюся с западным обществом. Часть сумела в это самое западное общество вписаться, но ценой отказа от большей части своего русского своеобразия. В любом случае особо там не преуспел почти никто, хотя некоторые, конечно, сделали это, например один из основателей современной социологии Питирим Сорокин. Но таких можно по пальцам пересчитать», — сказал Вассерман.

Парламентарий добавил, что такая же судьба, какая постигла большинство уехавших из России столетие назад, ожидает и большую часть современных ученых или специалистов, которые захотят уехать на Запад.

По его словам, это связано с тем, что русская культура настолько своеобразна, что приобщиться в европейскую цивилизацию россиянину крайне сложно.

«Это можно сделать только ценой отказа от большей части того, что усвоено в русской цивилизации», — пояснил Вассерман.

В противном же случае выходцу из нашей страны будет крайне сложно добиться чего-то на Западе, заключил депутат.

