Вассерман объяснил, почему российским ученым не стоит уезжать на Запад

«Насколько мне известно, большая часть этого “Философского парохода” на Западе не прижилась. Часть из них образовала свою тусовку, практически не смешивающуюся с западным обществом. Часть сумела в это самое западное общество вписаться, но ценой отказа от большей части своего русского своеобразия. В любом случае особо там не преуспел почти никто, хотя некоторые, конечно, сделали это, например один из основателей современной социологии Питирим Сорокин. Но таких можно по пальцам пересчитать», — сказал Вассерман.