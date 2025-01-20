Вашу любовь уже не спасти, если заметили эти 10 признаков — призраки чувств

Задумываетесь о том, кончено ли все между вами или нет? Скорее всего, кончено, потому что интуиция может сказать вам то, что ваше сердце пока не готово услышать. Однако в любых отношениях есть взлеты и падения — было бы неправильно каждый раз впадать в панику, если что-то идет не так. Поэтому трезво оценить ситуацию вам должны помочь следующие 10 признаков, сообщает ИА PrimaMedia.