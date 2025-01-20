Вашу любовь уже не спасти, если заметили эти 10 признаков — призраки чувств

Задумываетесь о том, кончено ли все между вами или нет? Скорее всего, кончено, потому что интуиция может сказать вам то, что ваше сердце пока не готово услышать. Однако в любых отношениях есть взлеты и падения — было бы неправильно каждый раз впадать в панику, если что-то идет не так. Поэтому трезво оценить ситуацию вам должны помочь следующие 10 признаков, сообщает ИА PrimaMedia.
1. Партнер вас предал.
Это может быть как банальная измена, так и вероломный «удар в спину» — если, например, партнер «слился» в то время, когда вы в нем остро нуждались. В любом случае человек показал свое истинное лицо, и забыть это уже не получается.
2. Вы больше не доверяете партнеру.
Может, не было одиозного случая предательства, но накопилось слишком много лжи, нарушенных обещаний, попыток манипулировать, и все это, как ржавчина, постепенно разъело ваше доверие, передает psychologies.ru (18+).
3. Эмоциональная связь между вами исчезла.
Хотите ли вы искренне заботиться, углубляться в проблемы друг друга, чтобы помочь? Или вам безразлично, что переживает партнер? Или даже хуже — вы думаете лишь о том, как использовать друг друга в своих интересах?
4. Вы не на одной волне с партнером.
Вам все еще хочется делиться друг с другом своими мыслями, чувствами, хорошими и плохими новостями, надеждами, мечтами, страхами и тревогой? Или вы больше узнаете друг о друге во время ссор или из постов в соцсетях?
5. В отношениях нет уважения.
Вы постоянно критикуете друг друга, часто делитесь интимной информацией о ваших отношениях с другими людьми, принимаете важные решения, не посоветовавшись друг с другом.
6. Вы обижены на партнера.
Обида имеет свойство накапливаться, и в какой-то момент вы начинаете чувствовать, что она перешла критическую отметку.
7. Никто из вас не хочет вкладываться в отношения.
Без постоянных совместных усилий нет ни развития, ни процветания.
8. Вы все время все «заметаете под ковер».
Если постоянно избегать тяжелых, неприятных разговоров, делать вид, что проблем не существует, то этот «ковер» рано или поздно просто лопнет.
9. Мысли о партнере заставляют вас страдать.
Ваше тело знает лучше — если все, что связано с этим человеком, вызывает у вас раздражение, чувство усталости, упадок сил или даже боль в животе, то это совсем не зря.
10. Вы больше не являетесь приоритетами друг для друга.
В приоритете иное — деньги, карьера, социальный статус, какой-то другой человек за пределами ваших отношений.
Если вы обнаружили у себя несколько из этих признаков, возможно, пришло время задуматься о будущем ваших отношений и сделать трудные, но важные выводы.