Вашингтон признал, что у России «более сильная позиция на поле боя»

Европейские страны готовили альтернативное предложение: выдержки из него публиковали Reuters и The Telegraph. Reuters при этом писал, что «европейских плана два», один из них, разработанный Великобританией, Францией и Германией, схож с американским и создан на его основе. Однако позднее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что никакого «альтернативного плана» у ЕС по Украине нет. Премьер Британии Кир Стармер подтвердил, что мирного плана от Европы «не будет». В Кремле назвали обсуждения этой мирной инициативы «информационной вакханалией».