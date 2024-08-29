Ваши любимые фильмы могут рассказать о состоянии нервной системы

Ученые из Германии установили, что ваши любимые фильмы могут рассказать о том, как вы реагируете на гнев, страх и прочие эмоциональные стимулы. Исследование опубликовано в журнале журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.
В эксперименте, которые провели ученые, участвовали 257 человек. Им показывали разные лица людей, выражающие злость или испуг, а реакцию головного мозга фиксировали при помощи магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).
Специалисты сосредоточились на миндалевидном теле, которое вызывает реакцию «бей или беги» в ответ на угрозу. Также ученые следили за прилежащим ядром — центром вознаграждения. Помимо прочего, участники рассказали о своем предпочтении фильмов и жанров кино.
Ученые предположили, что у любителей боевиков нервная система будет возбуждаться труднее, так как в такого рода фильмах очень много эмоциональных стимулов. Однако ФМРТ показало, что у участников, которым нравятся боевики и комедии, наблюдалась самая сильная реакция в обеих областях мозга.
При этом у любителей триллеров и документальных фильмов ответ на эмоциональные стимулы был намного слабее.
Важно отметить, что активность мозга при взгляде на испуганные и сердитые лица у участников, которые предпочитают боевики и комедии, оказалась одинаковой. Фильмы этих жанров в основном вызывают разные эмоции: боевики — отрицательные, комедии — положительные.
По словам специалистов, это наблюдение подтверждает, что удовольствие от просмотра фильма какого-то жанра объясняется переживанием эмоций как таковым.
Авторы статьи сделали вывод, что люди, которые с нейробиологической точки зрения более склонны реагировать на страх и гнев и прочие эмоциональные стимулы, предпочитают фильмы, где эмоции играют главную роль.
Менее восприимчивые к эмоциональным стимулам выбирают фильмы, которые воздействуют на когнитивном уровне. Это могут быть детективы, триллеры, или документальные фильмы — в общем кино, где раскрываются преступления и ценится большое количество фактов.
Специалисты в будущих исследовательских работах планируют проверить, не возникла ли характерная мозговая активность как следствие регулярного просмотра фильмов конкретного жанра.
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