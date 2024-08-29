Ваши любимые фильмы могут рассказать о состоянии нервной системы

Ученые предположили, что у любителей боевиков нервная система будет возбуждаться труднее, так как в такого рода фильмах очень много эмоциональных стимулов. Однако ФМРТ показало, что у участников, которым нравятся боевики и комедии, наблюдалась самая сильная реакция в обеих областях мозга.