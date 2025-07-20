«Ваша страна идет ко дну»: Такер Карлсон сделал громкое заявление о Путине

Следом он назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель «преступницей», за то, что она пустила в страну огромное количество мигрантов. По словам Карлсона, если бы немцы смотрели не на заголовки газет, а реально смотрели на дела, то поняли бы, что завалил парк мусором и заполнил его мигрантами не Путин, а Меркель.