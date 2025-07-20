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«Ваша страна идет ко дну»: Такер Карлсон сделал громкое заявление о Путине

Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру заявил, что Германия сейчас идет ко дну, в то время как Владимир Путин возвысил Россию.

Источник: AP 2024

По словам Карлсона, президент России проделал грандиозную работу ради своей страны, которая гораздо лучше, чем работа, проделанная любым немецким политиком.

«Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается», — заявил Карлсон, добавив, что немцы должны быть в ярости на собственных политиков, а их ярость по отношению к президенту России просто смешит.

Следом он назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель «преступницей», за то, что она пустила в страну огромное количество мигрантов. По словам Карлсона, если бы немцы смотрели не на заголовки газет, а реально смотрели на дела, то поняли бы, что завалил парк мусором и заполнил его мигрантами не Путин, а Меркель.

«И Мерц продолжает делать то же самое. Они враги, они — те, кто ухудшил жизнь», — подчеркнул журналист, добавив, что сейчас в Германии не принято поднимать в публичном пространстве последствия такой проблемы, как массовая миграция.