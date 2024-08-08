Ваша фотография из школы может сказать, как долго вы проживете

Ученые из США проанализировали судьбы тысячи подростков и выяснили, что привлекательность влияет на продолжительность жизни. Исследование опубликовано в журнале Social Science & Medicine.
В эксперименте ученые попросили жюри, состоящее из шести женщин и шести мужчин, оценить 8386 фотографий выпускников средней школы США, сделанных в 1957 году в рамках Висконсинского лонгитюдного исследования. В зависимости от привлекательности человека на портрете, ученые разделили все снимки на шесть категорий.
Затем с помощью Национального индекса смертности полученные результаты были сопоставлены со смертями, произошедшими в группе до 2022 года, когда им было чуть за 80. Почти 43% людей в выборке скончались к концу периода наблюдения.
У людей на фото, которые находились в шестой, то есть менее привлекательной, категории, вероятность смерти была примерно на 16,8% выше, чем у «среднячков» по внешности.
Ученые подчеркнули, что такие факторы, как высшее образование и высокий заработок несколько снизили значимость различий, при этом здоровье было наиболее влиятельной переменной. Предположительно, у людей с плохим физическим состоянием может быть менее привлекательная внешность.
Авторы работы рекомендовали социологам глубже изучить, как внешность может влиять на другие процессы, которые могут способствовать ее взаимосвязи со здоровьем и долголетием.
Ранее ученые доказали, что имя человека влияет на его внешность.
Анна Морозова