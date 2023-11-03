Васаби повышает когнитивные способности у пожилых

Новое исследование группы японских ученых показывает, что традиционная пряность васаби может улучшить некоторые типы когнитивных функций у людей старше 60 лет. Ключом к этому является 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC) — биоактивное соединение, обладающее антиоксидантным и противовоспалительным действием, замедляющее повреждение клеток и защищающее их.

Хотя несколько ранее проведенных исследований показало благотворное влияние 6-MSITC на когнитивные функции людей, ранее его эффект не проверялся на пожилых людях. Команда провела ряд тестов с участием 72 взрослых старше 60 лет в течение 12 недель. Участники были случайным образом разделены на две группы: первая группа принимала таблетку васаби один раз в день, а вторая группа принимала таблетку плацебо.

Исследование было опубликовано в журнале Nutrients. В конце эксперимента те, кто принимал таблетки васаби, показали значительно лучшие показатели эпизодической (воспоминание событий из прошлого) и рабочей памяти (кратковременные воспоминания) на основании серии когнитивных тестов. Однако в других областях, включая рассуждение, внимание и скорость обработки информации, не было обнаружено существенных различий.

Команда считает, что васаби и 6-MSITC могут особенно влиять на гиппокамп — часть мозга, которая особенно важна для работы памяти. «Наши данные свидетельствуют о том, что прием 6-MSITC в течение 12 недель улучшает функции рабочей и эпизодической памяти у пожилых людей», — пишут авторы. Теперь они хотят более подробно изучить эффект специи на биологическом и молекулярном уровне.

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Олеся Маевская