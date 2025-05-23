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Variety: сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году

По информации журнала, актерский состав пока не известен.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Студия Disney готовит продолжение фильма «Дьявол носит Prada» (The Devil Wears Prada, 2006), которое увидит свет в 2026 году. Об этом сообщил журнал Variety.

По его сведениям, выход ленты на экраны намечен на 1 мая 2026 года. Актерский состав пока не известен.

Еще в 2022 году актриса Энн Хэтэуэй заявила о своих сомнениях в том, что сиквел действительно возможен, хотя и признала, что такой вариант развития событий кажется ей «соблазнительным».

Оригинальная картина была снята в 2006 году по автобиографическому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada», в котором она рассказала об опыте работы помощницей редактора одного из наиболее престижных журналов мод. Фильм тогда собрал более $326 млн.