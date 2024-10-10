Variety назвал сто лучших хорроров в истории: от Хичкока до Хупера

На третьей строчке расположился фильм «Психо» (1960) режиссера Альфреда Хичкока. Картина произвела революцию в кинематографе, не просто играя скримерами, а заставляя испытать первобытный страх и паранойю: «Энтони Перкинс в роли Нормана Бейтса создал образ, который стал квинтэссенцией ужаса на века».