Variety назвал сто лучших хорроров в истории: от Хичкока до Хупера

Журнал Variety представил рейтинг 100 лучших хоррор-фильмов. В свой рейтинг авторы включили самые запоминающиеся картины в жанре ужасов — от настоящих легенд этого жанра до проходных, но не менее пугающих фильмов.
Первое место досталось фильму «Техасская резня бензопилой» (1974) режиссера Тоуба Хупера. Как отметили составители рейтинга, этот фильм внес в жанр ужаса атмосферу настоящего кошмара. Главный антагонист Кожаное Лицо стал иконой слэшеров, символом жестокости и безумия.
Второе место досталось фильму «Изгоняющий дьявола» (1973) режиссера Уильяма Фридкина. Эта лента стала эталоном реалистичного изображения одержимости демоном: «Фридкин убедительно показал, как демон овладевает Риган, а ее мать отчаянно пытается найти рациональное объяснение происходящему».
На третьей строчке расположился фильм «Психо» (1960) режиссера Альфреда Хичкока. Картина произвела революцию в кинематографе, не просто играя скримерами, а заставляя испытать первобытный страх и паранойю: «Энтони Перкинс в роли Нормана Бейтса создал образ, который стал квинтэссенцией ужаса на века».
Четвертое место досталось фильму «Челюсти» (1975) режиссера Стивена Спилберга: «Спилберг создал акулу, которая стала символом ужаса и опасности, притаившейся в глубинах моря».
В топ-10 также попали такие культовые картины: как «Ребенок Розмари» (1968) режиссера Романа Полански, «Ночь живых мертвецов» (1968) Джорджа А. Ромеро, японский фильм «Кинопроба» (1999) Такаси Миике, «Франкенштейн» (1931) Джеймса Уэйла, картина «Сало, или 120 дней Содома» (1975) Пьера Паоло Пазолини и первая экранизация романа Стивена Кинга «Кэрри» (1976) режиссера Брайана Де Пальмы.
В двадцатку лучших хорроров также вошли «Чужой» Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли, «Кинг-Конг» Мериана К. Купера, «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом, «Сияние» Стэнли Кубрика и другие культовые картины.