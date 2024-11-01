Вариант омега-3. Эксперт раскрыла, когда БАДы запускают сердечную аритмию

— Если питаться правильно и каждый день съедать порцию лосося, человек получит 1−1,5 г омега-3 жирных кислот. И это оптимальная доза, рекомендуемая для всех. Поскольку рыбу так часто не едят, БАДы с такими дозами можно принимать самостоятельно. Но омега-3 часто используют и в лечебных целях, например, для снижения триглицеридов в крови. Это защищает от атеросклероза. Тут их надо использовать в дозах по 3−4 г в день. И в таких дозах они уже не так безопасны.