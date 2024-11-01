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Вариант омега-3. Эксперт раскрыла, когда БАДы запускают сердечную аритмию

Омега-3 — одни из самых популярных добавок. Но эпизодически вокруг них возникают небольшие скандалы: вышло исследование о том, что они вызывают нарушение ритма сердца, а через некоторое время выходит исследование с противоположными данными.

Источник: Freepik

Где правда?

Омега-3 жирные кислоты очень любят и сторонники здорового образа жизни, и сердечники, и пациенты со многими другими проблемами. Хорошо к ним относятся и врачи. Но спорные вопросы вокруг них остаются.

О них aif.ru рассказывает эксперт по БАДам, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова.

Александр Мельников, aif.ru: Можно ли назначать омега-3 самостоятельно, без рекомендации врача?

Анча Баранова: Ответ зависит от доз, в которых будут приниматься омега-3, — говорит эксперт.

— Если питаться правильно и каждый день съедать порцию лосося, человек получит 1−1,5 г омега-3 жирных кислот. И это оптимальная доза, рекомендуемая для всех. Поскольку рыбу так часто не едят, БАДы с такими дозами можно принимать самостоятельно. Но омега-3 часто используют и в лечебных целях, например, для снижения триглицеридов в крови. Это защищает от атеросклероза. Тут их надо использовать в дозах по 3−4 г в день. И в таких дозах они уже не так безопасны.

Какой побочный эффект вызывают омега-3?

— В такой лечебной дозе омега-3 могут повышать риск развития фибрилляции предсердий, серьезного нарушения сердечного ритма, — продолжает Баранова. — Поэтому в подобных дозах эти БАД должен рекомендовать врач, лучше, если это будет кардиолог. И если начав пить добавку, вы почувствуете сердцебиение или какие-то другие неприятные ощущения в области сердца, её прием нужно сразу прекратить и обратиться к врачу.