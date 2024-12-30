Вареная колбаса оказалась у россиян популярнее копченой

За десять месяцев года в стране произвели около 2,1 миллиона тонн колбасных изделий из мяса и птицы — на 2,1 процента больше, чем за тот же период в 2023-м. Около одного миллиона тонн (48 процентов) сделали в ЦФО, пятую часть — в Поволжье, девять процентов — в регионах Северо-Запада.
Больше всего россияне любят вареную колбасу, сосиски, сардельки и шпикачки. Такие изделия выпустили в объеме около 1,4 миллиона тонн (на два процента больше, чем годом ранее). Половину обеспечили мясокомбинаты Центральной России. На долю лидера — Владимирской области — пришлось 18 процентов рынка вареных колбас.
На втором месте по популярности — колбаса копченая. За 10 месяцев в России произвели чуть менее 600 тысяч тонн этого вида продукции. Впереди всех также ЦФО, абсолютное первенство держит Москва.
Замыкает топ-3 жареная колбаса. В абсолютном выражении ее производство пока невелико — около 1,3 тысячи тонн, однако за год в этом сегменте произошел почти двукратный рост. Более 40 процентов колбасок для жарки делается в Калужской области.
«Российский рынок колбасных мясных изделий стабильно растет и демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития. По итогам 2024 года объем экспорта колбас и готовой мясной продукции может составить 95 тысяч тонн, это на 16 процентов выше уровня 2023-го, а география насчитывает около 75 стран. Наши компании наращивают объемы мясного производства и расширяют продуктовую линейку, совершенствуя не только рецептуру, но и стратегии продвижения на внутреннем и внешнем рынках», — отметил управляющий директор Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Литяйкин.