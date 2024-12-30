Вареная колбаса оказалась у россиян популярнее копченой

За десять месяцев года в стране произвели около 2,1 миллиона тонн колбасных изделий из мяса и птицы — на 2,1 процента больше, чем за тот же период в 2023-м. Около одного миллиона тонн (48 процентов) сделали в ЦФО, пятую часть — в Поволжье, девять процентов — в регионах Северо-Запада.