Ванны с пивом: есть ли польза от такой спа-процедуры

Однако стоит отметить, что в настоящее время проведено недостаточно исследований, чтобы утверждать, что пивные ванны окажут заметное влияние на состояние вашей кожи. Тем не менее вреда от такой спа-процедуры точно не будет. Главное — смыть с себя остатки пива после, чтобы избежать возможных высыпаний.