Ванны с пивом: есть ли польза от такой спа-процедуры

Спа-салоны по всему миру предлагают клиентам необычную процедуру — отмокание в ванне, наполненной настоящим пивом. Эксперты утверждают, что это не только забавно, но и очень полезно для тонуса и здоровья кожи. Редакция ВФокусе Mail решила выяснить, существуют ли в действительности какие-то преимущества.
Известно, что в пивные ванны добавляют хмель, ячмень и пивные дрожжи. Эти ингредиенты содержат антиоксиданты, которые отшелушивают, смягчают и повышают эластичность кожи, — пишет New York Post.
Помимо прочих преимуществ, велнес-эксперты уверяют, что пивные ванны богаты витаминами группы В, минералами и белками, благодаря чему волосы становятся более мягкими и блестящими.
Рассмотрим вопрос о пользе таких спа-процедур скептически. Согласно научным данным, в хмеле содержатся полифенолы — химические соединения, которые, как показали некоторые исследования, предотвращают старение кожи и борются с некоторыми кожными заболеваниями и выпадением волос. Зачастую полифенолы, полученные из хмеля, можно найти в составах популярных средствах по уходу за кожей.
Доктор Джошуа Цайхнер, дерматолог из Нью-Йорка (США), также подтвердила пользу пива для кожи. По ее словам, хмель «богат антиоксидантами, которые снимают воспаление», а пивные дрожжи «содержат большое количество витаминов группы В, которые оказывают успокаивающее и осветляющее действие на кожу».
Однако стоит отметить, что в настоящее время проведено недостаточно исследований, чтобы утверждать, что пивные ванны окажут заметное влияние на состояние вашей кожи. Тем не менее вреда от такой спа-процедуры точно не будет. Главное — смыть с себя остатки пива после, чтобы избежать возможных высыпаний.
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