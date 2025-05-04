«Вам штраф». Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

Автомобилистам начали приходить поддельные квитанции со штрафами за нарушение ПДД, которые якобы зафиксировали дорожные камеры. Если их оплатить, деньги уйдут мошенникам, рассказали aif.ru эксперты.
«Мошенники используют социальную инженерию, чтобы создать видимость легитимности: подделывают постановления, копируют стиль официальных документов и даже указывают реальные данные автомобилей, — подчеркнул инженер кафедры технологий искусственного интеллекта Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Вадим Кириллов. — Однако распознать фальшивку можно по реквизитам для оплаты. Настоящие штрафы ГИБДД всегда поступают на счет Федерального казначейства — ГИС ГМП, а не на счета электронных платежных систем или частных лиц».
Вводите их адреса вручную.
«Игнорируйте давление — фальшивые квитанции часто содержат угрозы о “срочной оплате со скидкой” или о будущем “росте штрафа”. Если вы столкнулись с подобной схемой, сообщите об этом в МВД».
Основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева дополнила, что желательно настроить свое банковское приложение таким образом, чтобы там отображались все квитанции на оплату. Это снизит риск обмана и избавит от необходимости возиться с бумажными документами. Ведь такие схемы мошенничества могут использоваться не только со штрафами, но и, например, с квитанциями ЖКХ.