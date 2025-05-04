«Вам штраф». Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

Основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева дополнила, что желательно настроить свое банковское приложение таким образом, чтобы там отображались все квитанции на оплату. Это снизит риск обмана и избавит от необходимости возиться с бумажными документами. Ведь такие схемы мошенничества могут использоваться не только со штрафами, но и, например, с квитанциями ЖКХ.