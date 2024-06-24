«Вам на каком молоке?» Оправдан ли отказ в пользу растительных аналогов

Итак, речь идет о совершенно ином продукте. Но почему же растительные аналоги также называют молоком? Как отмечает доцент кафедры американистики, пищевых исследований и технологий в Калифорнийском университете в Девисе Шарлотта Билтекофф, для большинства современных потребителей то, как называется продукт, значит меньше, чем другие факторы, такие как состав, происхождение, способ производства и влияние на окружающую среду. В некоторых случаях люди определяют еду не столько по тому, что она собой физически представляет, сколько по ее функциям. И хотя многие виды растительного молока по виду и вкусу не очень похожи на традиционное коровье, они воспринимаются как молоко, потому что их используют таким же образом: добавляют в кофе или хлопья, в качестве ингредиента в выпечке. В итоге попытка дать еде «стандартное определение» не может охватить «полную картину того, как большинство людей сейчас взаимодействуют с едой и здоровьем», рассуждает Билтекофф. Название или, по сути, этикетка, указывающая на различия в пищевой ценности между молочным и растительным молоком, — может охватывать лишь часть того, что люди хотят знать о молоке.