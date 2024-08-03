Вакцинация от COVID-19 может помочь детям с астмой

Ученые считают, что, во-первых, высокий охват вакцинацией населения в целом может указывать на то, что дети с астмой тоже будут вакцинированы против Covid. Во-вторых, более высокие показатели прививки могут снизить вероятность распространения вирусов от человека к человеку в сообществе, тем самым снижая риск для детей, страдающих астмой.