Вакцинация от COVID-19 может помочь детям с астмой

Ученые из США выяснили, что увеличение темпов вакцинации от COVID-19 может помочь защитить детей от приступов астмы. Об этом пишет The Guardian.
Американские исследователи изучили данные родителей о распространенности симптомов астмы у более чем 150 000 детей в рамках Национального обследования здоровья за период с 2018—2019 по 2020—2021 годы.
Полученную информацию специалисты сопоставили с результатами обследования детей пяти лет и старше, которые были вакцинированы с 2020 по 2021 год. Также были изучены показатели смертности от COVID-19 с поправкой на возраст.
Затем исследователи подсчитали любые изменения в распространенности зарегистрированных симптомов астмы у детей и обнаружили, что прививка от Covid может помочь в защите детей-астматиков от приступов, а также от других вирусных заболеваний.
Согласно результатам новой работы, с увеличением охвата вакцинацией против Covid на 10% частота симптомов астмы у детей, о которых сообщают их родители, снижалась на 0,36%.
Также многие исследования показали, что вакцинированные против гриппа астматики в меньшей степени страдают от приступов, которые часто приводят к госпитализации.
Ученые считают, что, во-первых, высокий охват вакцинацией населения в целом может указывать на то, что дети с астмой тоже будут вакцинированы против Covid. Во-вторых, более высокие показатели прививки могут снизить вероятность распространения вирусов от человека к человеку в сообществе, тем самым снижая риск для детей, страдающих астмой.
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Анна Морозова