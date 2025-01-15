Вакцина «Флю-М» против гриппа прошла переквалификацию ВОЗ

Это первая российская противогриппозная вакцина, признанная ВОЗ и рекомендованная для закупки агентствами ООН, такими как Возобновляемый фонд Панамериканской организации здравоохранения и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), пояснили в пресс-службе.