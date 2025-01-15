Вакцина «Флю-М» против гриппа прошла переквалификацию ВОЗ

«Противогриппозная вакцина “Флю-М”, производимая на мощностях Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа, успешно прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении.
Статус преквалификации Всемирной организации здравоохранения подтверждает качество вакцины, соответствующее международным требованиям и стандартам, а при выходе на мировой рынок позволяет производителю миновать длительные процедуры регистрации препарата в каждой отдельной стране либо воспользоваться ускоренной процедурой регистрации, уточнили в ведомстве.