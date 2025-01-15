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Вакцина «Флю-М» против гриппа прошла переквалификацию ВОЗ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Отечественная противогриппозная вакцина «Флю-М» успешно прошла преквалификацию ВОЗ и рекомендована для закупки агентствами ООН, в том числе ЮНИСЕФ, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Источник: © РИА Новости

«Противогриппозная вакцина “Флю-М”, производимая на мощностях Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа, успешно прошла преквалификацию Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении.

Это первая российская противогриппозная вакцина, признанная ВОЗ и рекомендованная для закупки агентствами ООН, такими как Возобновляемый фонд Панамериканской организации здравоохранения и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), пояснили в пресс-службе.

Статус преквалификации Всемирной организации здравоохранения подтверждает качество вакцины, соответствующее международным требованиям и стандартам, а при выходе на мировой рынок позволяет производителю миновать длительные процедуры регистрации препарата в каждой отдельной стране либо воспользоваться ускоренной процедурой регистрации, уточнили в ведомстве.