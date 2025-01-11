Вакансия мечты: на острове Ханда ищут менеджера для управления колонией птиц

Фонд охраны дикой природы Шотландии ищет «управляющего» на отдаленный остров Ханда с предоставлением жилья и зарплатой $31 тыс (~3,1 млн рублей) в год. Известно, что на острове нет постоянных жителей, зато обитают редкие морские птицы — кайры, остроклювы и большие поморники. О вакансии мечты пишет New York Post.
Сообщается, что особых навыков работа не предполагает. Пожалуй, наиболее «сложные» критерии отбора — знание английского языка, наличие водительского удостоверения и базовых знаний из области естествознания. При желании «разделить» должность мечты может и супружеская пара, правда, зарплату тогда придется разделить пополам.
Работодатели предупреждают, что на острове нельзя постирать вещи и купить продукты, для этого Фонд охраны дикой природы Шотландии будет организовать еженедельные поездки в ближайшую деревню Скоури.
Предполагается, что эта работа идеально подойдет для любителей уединения и природы.
С живописных скал острова открывается захватывающий вид на море и северо-западное побережье Шотландии. Успешный кандидат получит возможность понаблюдать за такими морскими представителями фауны, как малые полосатики, афалины, акулы, дельфины Риссо, серые тюлени и косатки.
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