Вакансия мечты: на острове Ханда ищут менеджера для управления колонией птиц

Фонд охраны дикой природы Шотландии ищет «управляющего» на отдаленный остров Ханда с предоставлением жилья и зарплатой $31 тыс (~3,1 млн рублей) в год. Известно, что на острове нет постоянных жителей, зато обитают редкие морские птицы — кайры, остроклювы и большие поморники. О вакансии мечты пишет New York Post.