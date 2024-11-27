Слово года «вайб»: от молодежного сленга до глобального тренда

Примеров можно приводить до бесконечности много, но наверняка вы уже поняли, что это такое. С одной стороны, кажется, что это неплохо — одним словом выражать сразу столь многое, учитывая современный ритм жизни, когда все стремительно бегут куда-то вперед. С другой — подобное упрощение языка неизбежно ведет к обеднению нашей речи и умению выражать свои мысли и чувства искренне и по-настоящему. Поэтому лучше сленгом не увлекаться, тем более, что и молодежь, взрослея, приходит к тому, что постепенно и как-то незаметно для себя теряет подобные словечки из своего лексикона.