В Звуке вышли шоу Comedy club, «Женский стендап», «Однажды в России» и StandUp

Как отметил директор по контенту HiFi-стриминга Звук Илья Карпухин, юмористические подкасты находятся в топе по популярности: «Появление шоу ТНТ в аудиоформате — еще один шаг Звука в стратегии развития немузыкального сегмента. И в этот раз наши партнеры — лидеры российского юмора и настоящие гуру развлекательного формата. И вместе мы хотим одного и того же: чтобы у российской аудитории было много качественного и приносящего приятные эмоции контента».