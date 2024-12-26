В Звуке вышли шоу Comedy club, «Женский стендап», «Однажды в России» и StandUp

HiFi-стриминг Звук и ГМП Реклама (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга») выпустили серию эксклюзивных подкастов комедийных проектов телеканала ТНТ. Теперь шоу Comedy club, «Женский стендап», «Однажды в России» и StandUp доступны в аудиоформате в приложении стриминга.
Новый проект стал продолжением мультивселенной телевизионных франшиз, расширяющим возможности взаимодействия со зрителями.
Как отметил директор по контенту HiFi-стриминга Звук Илья Карпухин, юмористические подкасты находятся в топе по популярности: «Появление шоу ТНТ в аудиоформате — еще один шаг Звука в стратегии развития немузыкального сегмента. И в этот раз наши партнеры — лидеры российского юмора и настоящие гуру развлекательного формата. И вместе мы хотим одного и того же: чтобы у российской аудитории было много качественного и приносящего приятные эмоции контента».
Ранее мы рассказывали о песнях и музыке Артура Пирожкова, Павла Воли и других комиков шоу Comedy Club.