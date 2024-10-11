В зубах львов-людоедов из XIX века нашли фрагменты человеческих волос

Интересно, что ученые не нашли следов ДНК буйвола. С помощью микроскопии они обнаружили один волос буйвола. При этом сейчас буйволы — основная добыча львов в Цаво. Согласно полевому журналу Паттерсона, он никогда не записывал, что видел буйволов или местный скот. Это согласуется с тем, что в то время чума практически уничтожила крупный рогатый скот и его диких сородичей, включая африканского буйвола. Вирус попал в Африку из Индии в начале 1880-х годов.