В зоопарке Такомы родился уникальный детеныш малайского тапира

2 февраля в зоопарке The Point Defiance в Такоме (Вашингтон, США) у самки малайского тапира по кличке Юна родился детеныш с уникальным окрасом. По словам сотрудников, это второй случай рождения редкого тапира с момента открытия зоопарка около 120 лет назад, — пишет The Seattle Times.
Известно, что десятикилограммовый малыш пребывает в добром здравии. Сотрудники зоопарка говорят, что он напоминает пушистый «ходячий арбуз» из-за своего уникального черновато-коричневого окраса с вкраплениями белых пятен.
Малайские или чепрачные тапиры — краснокнижные млекопитающее отряда непарнокопытных. Из-за необычного внешнего вида в Таиланде это животное называют p’somm-sett, то есть «помесь». Согласно легенде, Бог сотворил тапира из оставшихся частей тел животных.
Сообщается, что в течение следующих 12−18 месяцев малыш будет жить с мамой, а посетители зоопарка смогут увидеть его уже этой зимой.
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