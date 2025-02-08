В зоопарке Такомы родился уникальный детеныш малайского тапира

2 февраля в зоопарке The Point Defiance в Такоме (Вашингтон, США) у самки малайского тапира по кличке Юна родился детеныш с уникальным окрасом. По словам сотрудников, это второй случай рождения редкого тапира с момента открытия зоопарка около 120 лет назад, — пишет The Seattle Times.