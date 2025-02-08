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В зоопарке Такомы родился уникальный детеныш малайского тапира

По словам представителей зоопарка, это второй случай рождения редкого тапира в зоопарке с момента его открытия 120 лет назад.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

2 февраля в зоопарке The Point Defiance в Такоме (Вашингтон, США) у самки малайского тапира по кличке Юна родился детеныш с уникальным окрасом. По словам сотрудников, это второй случай рождения редкого тапира с момента открытия зоопарка около 120 лет назад, — пишет The Seattle Times.

Матерью новорожденного стала 10-летняя самка Юна, которая весит почти 410 кг, а отцом — самец Баку весом 362 кг.

Известно, что десятикилограммовый малыш пребывает в добром здравии. Сотрудники зоопарка говорят, что он напоминает пушистый «ходячий арбуз» из-за своего уникального черновато-коричневого окраса с вкраплениями белых пятен.

Малайские или чепрачные тапиры — краснокнижные млекопитающее отряда непарнокопытных. Из-за необычного внешнего вида в Таиланде это животное называют p’somm-sett, то есть «помесь». Согласно легенде, Бог сотворил тапира из оставшихся частей тел животных.

Сообщается, что в течение следующих 12−18 месяцев малыш будет жить с мамой, а посетители зоопарка смогут увидеть его уже этой зимой.

Ранее рассказывали, что осиротевший волчонок подружился с щенком из приюта.