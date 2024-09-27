В зоопарке Сан-Диего впервые родился трубкозуб

В июле этого года в зоопарке Сан-Диего (США) у самки Падме и самца Азаана родился детеныш трубкозуба. По словам работников, сейчас он значительно окреп, что может означать, что малыш в скором времени может появиться на публике. Пока же юный трубкозуб практически все время проводит со своей мамой в уединении глубокой семейной норы.
Трубкозуб (Orycteropus afer) — единственное млекопитающее в своем роде, не имеющее близких родственников, а также единственный выживший представитель целого отряда животных, трубкозубых.
Известно, что самки трубкозубов являются очень заботливыми матерями. Обычно они воспитывают своих детенышей до тех пор, пока те не станут достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно добывать пищу. Это происходит ближе к шестимесячному возрасту.
Трубкозубы, обитающие преимущественно в странах Африки к югу от Сахары, ведут ночной образ жизни и славятся длинными липкими языками, с помощью которых едят муравьев и термитов. Считается, что взрослый трубкозуб может съесть до 50 000 насекомых за один вечер.
В настоящее время трубкозубы включены Международным союзом охраны природы в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе из-за охоты и другой человеческой деятельности.
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