В зоопарке Сан-Диего впервые родился трубкозуб

В июле этого года в зоопарке Сан-Диего (США) у самки Падме и самца Азаана родился детеныш трубкозуба. По словам работников, сейчас он значительно окреп, что может означать, что малыш в скором времени может появиться на публике. Пока же юный трубкозуб практически все время проводит со своей мамой в уединении глубокой семейной норы.