В зоопарке Сан-Диего сделали кесарево сечение дикобразу

Героя видеороликов зовут Дакота, он мальчик и родился в результате кесарева сечения. Необычная для дикобразов процедура позволила спасти жизнь детенышу и его матери Мэйзи. В прошлый раз ее проводили в 2014 году и тогда смогли спасти только детеныша. Зачем дикобразам делать кесарево? По той же причине, что и людям: если младенец слишком большой, и родить его естественным путем не выходит.