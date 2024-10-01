В зоопарке Сан-Диего сделали кесарево сечение дикобразу

Героя видеороликов зовут Дакота, он мальчик и родился в результате кесарева сечения. Необычная для дикобразов процедура позволила спасти жизнь детенышу и его матери Мэйзи. В прошлый раз ее проводили в 2014 году и тогда смогли спасти только детеныша. Зачем дикобразам делать кесарево? По той же причине, что и людям: если младенец слишком большой, и родить его естественным путем не выходит.
Операцию проводила группа из 15 врачей-ветеринаров, и она заняла три часа. Зоопарк заявил, что гордится своими специалистами: кесарево сечение для человека достаточно распространенная процедура, которая почти всегда проходит успешно, но для дикобразов она в новинку — врачи сделали маме-дикобразихе анестезию и проследили за тем, чтобы не повредить внутренние органы и не вызвать воспаления.
Кроме того, как отмечают врачи, есть и еще одна сложность, которой не возникает при родах человека: иголки. У нерожденных дикобразов они мягкие, и начинают твердеть в момент родов. Поскольку схватки Мэйзи длились уже трое суток, иглы Дакоты начали твердеть, и все могло закончиться плачевно.
Не менее сильно зоопарк гордится и Дакотой: малыш активно растет и учится быть настоящим дикобразом, как отмечает зоопарк в своей новости. Специалисты считают, что эта операция — настоящий прорыв в зоологической медицине, но еще она подарила миру чудесного малыша, и пока врачи восхищаются профессиональными достижениями, все пользователи интернета могут повосхищаться очаровательным крохотным дикобразом.
Или, например, можно повосхищаться юным пингвином Песто из Австралийского аквариума. У него вообще с детства все в порядке, он просто много кушает и хорошо растет — иногда этого достаточно, чтобы восхитить публику.