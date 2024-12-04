В зоопарке поняли, что 10-летний пингвин оказался самцом, а не самкой

Эксперты случайно обнаружили, что 10-летний пингвин, который живет в британском зоопарке с 2016 года, на самом деле является самцом. О забавном происшествии пишет United Press International.
Сообщается, что перо пингвина, ранее известного как Мэгги, было отправлено на анализ ДНК после того, как смотрители зоопарка заметили, что птица пытается инициировать спаривание. Как позже выяснилось, пингвин, привезенный в 2016 году из Дании, оказался самцом, поэтому получил новое имя — Магнус.
Сотрудники зоопарка не расстроились несмотря на то, что у них появилось «уникальное препятствие» для миссии по увеличению популяции этого вида. Они заявили, что и дальше будут «стремиться поддерживать этих невероятных птиц всеми возможными способами».
Ранее рассказывали, что в британском зоопарке спасли от гибели пингвиненка Плюшку.